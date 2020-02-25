Освобождение задержанных в Крыму украинских рыбаков. ГПСУ проверяет информацию

25.02.2020, 23:18, Новости дня

У Госпогранслужбы Украины есть предварительная информация, что украинских рыбаков, задержанных в оккупированном Крыму, отпустили из-под ареста. Об этом «Радіо Свободі» рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Демечнко отметил, что в ГПСУ надеются, что информация об освобождении является достоверной.

Он также отметил, что пока рано говорить о том, как украинские рыбаки вернуться вернуться на материковую Украину. Демченко отметил два возможных варианта – морем или через админграницу между Крымом и Херсонской областью.

15 февраля в Азовском море представители российской спецслужбы задержали лодку с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

По данным российской спецслужбы, все четверо признались в незаконном вылове рыбы. Один из допрошенных рыбаков якобы сказал, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями. 

Подконтрольный России «Керченский городской суд» 15 февраля назначил им 10 суток административного ареста. Они находились в СИЗО Керчи. 

Из-за задержания моряков в МИД Украины вызывали временного поверенного по делам РФ.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил на пресс-конференции, что рыбаки вышли в море с нарушениями и после возвращения на материковую часть Украины будут привлечены к ответственности по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу), сообщает «Укринформ». За это предусмотрен штраф в размере до 170 грн.

25 февраля депутат от «Слуги народа» Павел Мельник заявил, что рыбаков отпустили из-под ареста.

В ноябре 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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