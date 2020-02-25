Мнение: Пермские врачи: «Фу, он же грязный»

25.02.2020, 23:17, Разное

Бывают же «кадры», которых дурным ветром заносит в самые важные социнституты и которые потом, возомнив себя боженьками, решают ломать чьи-то жизни или просто вести себя крайне по-свински. Иногда ЭТИ люди попадают в медицину, и тут начинается самое интересное…

Работники скорой помощи в городе Березники Пермского края почему-то решили, что грязевые ванны и грубый массаж тела асфальтом – самый подходящий способ лечения для пациента без сознания. Ребята решили подставить Гиппократа не на шутку: решив, что пациент не достоин носилок, они решили протащить ничего не подозревающего пациента (еще бы, он ведь был без сознания) по АСФАЛЬТУ, и, более того, хорошенько поваляли в грязи.

Но самое зашкварное то, что так называемый «доктор» ответил возмущенным очевидцам вот так: «Носилки для больных, а не для „этого“. Он грязный весь».

Если не верите, то вот вам доказательство сего березниковского кошмара, слитого в одно из городских сообществ:

Прочитав связку о том, что «пациент, мол, был пьян, итак грязен и вообще – сам виноват, бухать надо меньше», вы скорее всего, посоветуете мне закрыть тему, потому что «с такими всё понятно».

Но не спешите: мужчина, судя по кадрам и словам очевидцев и соседей, был одет весьма опрятно и не отличался ранее неподобающим поведением. Проще говоря – решил мужик отпраздновать, но что-то пошло не так. Ну с кем не бывает? А тут, откуда ни возьмись, стайка этих белых халатов, которые подзабыли, как контактировать с пациентами.

И что это, получается, если оказался в Пермском крае и позвонил в скорую – будь готов к грязевым сеансам и целованию асфальта?