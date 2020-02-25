Мнение: Приклеивание кирпичей к дорогам, спасение собак и ответы жителя маленького городка

25.02.2020, 23:08, Разное

1. Креативные протестующие нашли новый способ нагадить родному городу. Они приклеивают кирпичи к дорогам, чтобы автомобили не могли проехать по главным проспектам Гонгонга:

https://9gag.com/gag/aWEP6ox

В комментариях, правда, пишут, что кирпичи не приклеивают к дороге, а просто ставят на неё. Я не знаю, кому верить. С одной стороны, пожалуй, не так-то просто быстро приклеить кирпич к асфальту. С другой стороны, в строительных магазинах наверняка продаётся какой-нибудь специальный клей именно на такие случаи.

2. История со спасёнными из воды собаками продолжается. Комментаторы уже знают — если девушка полезла в ледяную воду, чтобы спасти собаку, она наверняка русская:

https://9gag.com/gag/a4Rm1y1

Конечно, здорово, что в России такие смелые люди живут, но всё же я никак не могу понять: почему домашние собаки вообще попадают в такие опасные ситуации?

3. Публикую ответы Петра Телятникова, – жителя сильно похорошевшей за последние годы Нижней Туры, – на вопросы читателей к посту о развитии города:

https://olegmakarenko.ru/1793222.html

A. За замечание о недопустимости термина «совок» — спасибо. Я тоже не очень одобряю подобные эпитеты, они несколько уничижительны. Замечание было верное. Всё-таки мы родились в СССР, и это наша Родина. Как говорил Валерий Александрович Кипелов, она наша Мать, несмотря на ее прошлое. Родина. И со звездами, и с крестами. Благодаря ей мы ходим на этом свете (прошу прощения за пафос).

Б. Хочу у ваших читателей, что они вкладывают в понятие «советский сервис». По мне, это затравленная продавщица, магазин с кучей отделов, где сначала говоришь, что тебе нужно, потом сумму и номер отдела пишут на огрызке бумаги, с ним в кассу, там не менее затравленный кассир остервенело бьет по кнопкам кассового аппарата, такого уставшего, типа Феликса, потом с вожделенным чеком бежишь обратно в отдел, и тебе выдают желаемое.

В. Те самые остановки с Wi-Fi — партнерская программа «Мегафона». Все эти 15 остановочных пунктов, — с освещением, WiFi, зарядкой USB 2А+1А, видеонаблюдением, — установлены на деньги частного инвестора/спонсора/мецената (называйте как хотите). Ни капли городских денег не было потрачено.

Г. Касательно убыли населения — увы, это так. Есть такое. Убывают. У нас это примерно 400 чел/год. Убывают естественным путем, вперёд ногами. Это статистика не только Нижней Туры, но и Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы, даже Нижнего Тагила. И да, в Лесном не все так радужно, несмотря на Росатом. Люди голосуют ногами — уезжают и рожают в другом месте. Путинские инициативы ’2019 — вещь хорошая, но они покажут результат лет через 18-20-22, не ранее. Яму 1990-х (и 2010-х) никто не отменял и не прятал.

Д. Материнский капитал — благо. Благодаря ему мы купили двушку, пускай несколько и ушатанную, в старом фонде, за 900 тысяч рублей (из них 450 материнских), еще 150 тысяч вложили в ремонт (своими силами, только стройматериалы и расходники). Заехали 2 февраля. Если вам интересно, ролик с отчетом о ремонте у Марины Михайловны Липатовой на странице.

Е. Касательно «рабочего поселка». Любой город, где есть промышленные предприятия, можно назвать поселком при предприятиях. Да, в Нижней Туре есть 9 тысяч трудоспособного и трудящегося населения — они трудятся на Тизоле, на НТМЗ, на НТГРЭС, НТЭАЗ, кто-то в муниципальной области (садики, школы, администрация города), кто-то вахтой мотается в ХМАО и ЯНАО, кто-то в Екатеринбург мотается, кто-то (как сварщик был, Алибек на фирме, гениальный сварщик — на УВЗ уехал, и доволен, судя по отзывам). Кто хочет и умеет работать, нашли себе нишу и в ус не дуют.