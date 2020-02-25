В Судиславле 91-летняя пенсионерка дала отпор лжеслесарю

25.02.2020, 23:06, Новости дня

В Судиславле 91-летняя пенсионерка дала отпор лже слесарю

В Судиславле 91-летняя пенсионерка дала отпор лжеслесарю. Старушка помогла оперативникам задержать обобравшего её мужчину. Как позже выяснилось, грабитель оказался с приличным стажем.

Полицейские задержали 35-летнего жителя Судиславля по подозрению в грабеже. Его жертвой едва не стала 91-летняя пенсионерка, к которой злоумышленник пришел под видом сантехника. Недолго повозившись под ванной, он требовал за свои услуги семь тысяч рублей. Однако пенсионерка твердо заявила, что денег нет. Как вспоминает потерпевшая: "Я говорю: ко мне ни раз приходили слесари, и все они делали бесплатно. Вам денег ни копейки не дам". В свою очередь, уходить без добычи "сантехнику" было обидно, он увидел на холодильнике две тысячи рублей, схватил их и попытался убежать. Но бабушка успела выхватить деньги у убегающего вора., а затем позвонила полицейским и описала преступника.

Как сообщают "Вести Кострома", подозреваемого задержали по горячим следам. К слову, у него были обнаружены списки пенсионеров, проживающих в нескольких районах города. Теперь сотрудники УМВД проверяют, скольких уже он успел обойти.

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ГТРК "Кострома"



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