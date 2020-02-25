США против тринадцати: Россия вновь попала под американские санкции

25.02.2020, 23:06, Новости дня

13 организаций и частных лиц из Китая, России, Ирака и Турции попали под новые американские санкции. Они вводят в соответствие с американским законом о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии. Пять китайских и турецких компаний и частных лиц наказаны санкциями со стороны Вашингтона по обвинению в "поддержке ракетной программы Ирана".

Один из граждан Китая обвиняется торговле продукцией двойного назначения, используемого для программы создания вооружений Пакистана, сообщает РИА Новости. Объявил о санкциях госсекретарь США Майк Помпео. Правда, он не конкретизировал, какие российские компании или частные лица попали в санкционный список.

Американский закон о нераспространении предусматривает запрет на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий, которые могут способствовать созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств доставки оружия массового уничтожения.

Ранее три российских и шесть китайских компаний, а также по одному предприятию из Ирака и Турции, были включены на тех же основаниях в санкционный список. Эти санкции вступили в силу с 3 февраля 2020 года и будут действовать два года. Есть одно но: госсекретарь США может отменить санкции вообще или сократить сроки их действия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Вынесен приговор по делу о хищениях при строительстве Восточного

22.02 / Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

21.01 / В Украине стало меньше безработных – Минэкономики

22.01 / Богдан проигнорировал церемонию прощания с погибшими в Иране украинцами из-за ссоры с Ермаком – СМИ

13.02 / Китайские власти объяснили резкий рост числа смертей от коронавируса

04.02 / Верховная Рада снизила ренту за добычу янтаря

02.02 / Задержанные боксеры не признали вину в нападении на росгвардейцев

14.02 / Сбербанк проверит сообщения об утечке данных клиентов

27.01 / Военный вертолет упал в Хорватии

09.02 / Вступили в силу новые правила пересечения админграницы с Крымом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика