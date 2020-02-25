Кубок Гагарина: определились пары плей-офф Восточной конференции

25.02.2020, 23:06, Новости дня

В Континентальной хоккейной лиге определились все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Это стало известно после того, как "Автомобилист" нанес поражение омскому "Авангарду" – 4:2.

Таким образом, команды Востока распределили между собой места в конференции и узнали своих соперников по следующему раунду: "Ак Барс" сыграет с "Нефтехимиком", "Барыс" – с "Магниткой", "Авангард" – с "Салават Юлаевым", а "Автомобилист" – с "Сибирью".

На Западе по итогам матчей вторника определились все участники плей-офф, однако восемь команд пока не распределились между собой по парам. Борьбу за Кубок Гагарина продолжат ЦСКА, СКА, "Йокерит", "Динамо" (Москва), "Спартак", "Локомотив", "Витязь", "Торпедо".

Плей-офф КХЛ стартует первого марта.



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