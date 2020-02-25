Forbes назвал самые популярные в России автомобили стоимостью от 100 тысяч долларов

25.02.2020, 23:04, Разное

Специалисты издания Forbes составили рейтинг наиболее популярных у состоятельных жителей РФ автомобилей. В список вошли 15 моделей стоимостью не менее 100 тысяч долларов от известных мировых брендов.
Возглавил ТОП авто для состоятельных россиян по версии Forbes внедорожник Lexus LX с 5,7-литровым двигателем, генерирующим мощность 367 «лошадей». Следующую строку занял немецкий кроссовер BMW X5 с 340-сильным агрегатом, а замыкает тройку лидеров авто премиального сегмента Land Rover Range Rover 4-го поколения. Четвёртую и пятую позиции занимают «немцы» — Mercedes-Benz S-Klasse и G-Klasse. Первый в РФ доступен по цене от 136,5 тыс. долларов, второй – от 188,8 тыс.

Далее в рейтинге значатся такие модели: BMW 7 серии, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S-Klasse, Porsche Panamera, Mercedes-Benz AMG GT, Audi A8, BMW 8 серии, Porsche 911 и Lexus LS. На последней строке списка оказался электрический кроссовер Jaguar I-Pace, оценённый в сумму чуть более 103 тысяч долларов.



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