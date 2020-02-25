Новак дал прогноз о перспективах потребления нефти на ближайшие 20 лет

25.02.2020, 22:37, Новости дня

Глава Минэнерго Александр Новак в передаче «Право на справедливость» на Первом канале спрогнозировал продолжение эры нефти в течение ближайших 20 лет.

«Мы, конечно, с точки зрения прогнозирования, видим, что рост потребления нефти в мире будет сокращаться. Но в абсолютном выражении, здесь никуда не деться, углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет», – приводит слова Новака ТАСС.

Тем временем стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% – до 54,97 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22.09 мск. Стоимость барреля нефти WTI опустилась на 2,92% – до 49,92 доллара.

Ранее руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал снижение выручки РФ от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о снижении цен на нефть из-за распространения коронавируса и развитии производств нового вида топлива в России.



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