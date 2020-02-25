МЭА прогнозирует падение спроса на нефть до минимума за 10 лет

25.02.2020, 22:31, Новости дня

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о росте мирового спроса на нефть был снижен до самого низкого уровня за десятилетие, сообщил глава агентства Фатих Бироль, передает Reuters.

По слова Бироля, прогноз также может быть снижен в дальнейшем из-за воздействия вспышки китайского коронавируса.

"Мы, безусловно, видим самый низкий рост спроса на нефть за последние 10 лет, и нам, возможно, придется пересмотреть его… в сторону понижения", — сообщил Бироль агентству Reuters на энергетической конференции в Лондоне.

Ожидается, что спрос сократится на 435 тысяч баррелей в день в первом квартале, что является первым квартальным снижением после финансового кризиса, как прогнозирует МЭА.

В целом к 2020 году МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на 365 тысяч баррелей в день до 825 тысяч баррелей в день.

В МЭА ранее сообщили, что спрос на нефть в первом квартале упадет на 435 тысяч баррелей в день в годовом исчислении из-за коронавируса, что станет первым квартальным падением после финансового кризиса в 2009 году.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, рассматривают возможность дальнейшего сокращения производства, чтобы ужесточить поставки и поддержать цены на нефть.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40 человек

10.01 / Сборная Украины перед Евро 2020 сыграет с Кипром

27.12 / СБУ за год разоблачила шесть шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств

03.02 / Зеленский ожидает, что дата первой части обмена удерживаемыми лицами будет известна в ближайшее время

29.01 / Пушков посоветовал украинскому дипломату, где искать кощунство и извращения

04.02 / Центр для эвакуируемых в Тюмени будет охранять Росгвардия

16.01 / В Миргороде активисты обвинили судью в коррупции

20.01 / Глава Чувашии извинился за слова «мочить журналистов», но сказал, что их «переиначили»

05.02 / Суд отказал в психиатрической экспертизе родителей, пять лет не забирающих ребенка из больницы

13.02 / Турция заявила о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика