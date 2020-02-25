Кузяев может сменить «Зенит» на «Динамо» или «Спартак»

25.02.2020, 22:31, Новости дня

Российский футболист петербургского "Зенита" Далер Кузяев может сменить клубную прописку. На полузащитника претендует два клуба в российской премьер-лиге. Речь идет о московском "Динамо" и "Спартак". Об этом сообщает комментатор Геннадий Орлов.

"Кузяев у нас подвешен, и мы не знаем, будет ли он играть или нет. Он все время травмирован, — сообщил Орлов в передаче "ГСО Live". – Раз он не проводит полноценные тренировки, то значит, что он не готов".

"Он думает, где будет играть дальше. У него есть предложения от московского "Динамо" и "Спартака". Да, даже "Спартак" готов пригласить его к себе. Может Далер уедет и заграницу".

Напомним, что Кузяев выступает за "Зенит" с 2017 года. За это время он выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат России. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 встречах клуба во всех турнирах.



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