МЭА прогнозирует падение спроса на нефть до минимума за 10 лет

25.02.2020, 22:30, Новости дня

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о росте мирового спроса на нефть был снижен до самого низкого уровня за десятилетие, сообщил глава агентства Фатих Бироль, передает Reuters.

По слова Бироля, прогноз также может быть снижен в дальнейшем из-за воздействия вспышки китайского коронавируса.

"Мы, безусловно, видим самый низкий рост спроса на нефть за последние 10 лет, и нам, возможно, придется пересмотреть его… в сторону понижения", — сообщил Бироль агентству Reuters на энергетической конференции в Лондоне.

Ожидается, что спрос сократится на 435 тысяч баррелей в день в первом квартале, что является первым квартальным снижением после финансового кризиса, как прогнозирует МЭА.

В целом к 2020 году МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на 365 тысяч баррелей в день до 825 тысяч баррелей в день.

В МЭА ранее сообщили, что спрос на нефть в первом квартале упадет на 435 тысяч баррелей в день в годовом исчислении из-за коронавируса, что станет первым квартальным падением после финансового кризиса в 2009 году.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, рассматривают возможность дальнейшего сокращения производства, чтобы ужесточить поставки и поддержать цены на нефть.



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