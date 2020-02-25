Представлены новые наушники Honor Magic Earbuds с шумоподавлением

25.02.2020, 22:30, Новости дня

Сегодня состоялась официальная премьера беспроводных наушников Honor Magic Earbuds.

Главным достоинством предложенного аксессуара является продвинутая опция активного шумоподавления. Вместе с тем пользователям Honor Magic Earbuds станет значительно проще наслаждаться качественным звуком в любое месте, независимо от положения. Заявлено, что первый микрофон реагирует на звуки, а второй ловит звук после процесса обработки шумов.

Новые беспроводные наушники Honor Magic Earbuds получили 10-мм динамик. Пока производитель не называет параметров автономности и скорости зарядки наушников. По внешнему виду предложенная модель имеет некоторые сходства с Apple AirPods Pro, однако с некоторыми индивидуальными особенностями.



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