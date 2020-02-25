Мужчина попытался взорвать автомобиль около Пентагона

25.02.2020, 22:30, Новости дня

Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве юстиции США.

Сообщается, что 19-летний Мэттью Ричардсон был задержан сотрудником правоохранительных органов, в тот момент, когда пытался поджечь зажигалкой часть материи, которую засунул в бензобак машины на парковке у министерства обороны. Увидев офицера, молодой человек попытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что Ричардсон угнал автомобиль у военнослужащего.



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