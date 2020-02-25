Флагманский смартфон iQOO 3 5G сфотографировали в рабочем состоянии

25.02.2020, 22:30, Новости дня

Сегодня стало известно, что новый флагманский смартфон iQOO 3 5G будет поставляться с фирменной оболочкой iQOO UI.

Пользователям уже стали доступные изображения, на которых можно рассмотреть реальные кадры с не анонсированным смартфоном с двух сторон. По фотографиям можно увидеть, что передняя камера вмонтирована в дисплей. Что касается основной камеры, то она имеет четыре модуля, но их характеристики пока не называются.

За производительность нового смартфона iQOO отвечает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с новым типом памяти LPDDR5 RAM. Батарея смартфона имеет емкость 4440 мАч. Также в числе достоинств смартфона указана система быстрой зарядки с мощностью 55 Вт. Остальные данные пока не объявлены.