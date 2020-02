Замминистра здравоохранения Ирана заразился SARS-CoV-2. Он отвергал возможность эпидемии коронавируса в стране

25.02.2020, 22:30, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Эту информацию он подтвердил во время видеообращения 25 февраля, которое опубликовало в Twitter агентство Fars.

«Я тоже заразился коронавирусом. Мы обязательно победим в борьбе с ним», – сказал чиновник.

* : * * * * * * * * * * . pic.twitter.com/O0zsfDwgAS

— * * (@FarsNews_Agency) February 25, 2020

24 февраля Харирчи провел пресс-конференцию по поводу распространения коронавируса в стране. Телеканал Al Arabiya отмечает, что на ней чиновник выглядел нездоровым – он кашлял и потел.

Фрагмент пресс-конференции заместителя министра опубликовал в Twitter ирано-американский аналитик Фонда Карнеги Карим Саджадпур. Рядом с Харирчи о ситуации с распространением коронавируса докладывал представитель правительства. Саджадпур обратил внимание, что Харирчи даже не пытался прикрываться.

1 In a press conference yesterday an Iranian government spokesman confidently asserts they have «no problem» containing coronavirus. Alongside him, the country’s deputy health minister appears symptomatic, but takes no precautions to cover/isolate himself pic.twitter.com/TuHlK8LHLz

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) February 25, 2020

В ходе пресс-конференции Харирчи отверг возможность эпидемии коронавируса в Иране. Он не подтвердил информацию о 50 погибших от инфекции в иранском городе Кум и пообещал уйти в отставку, «если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, о чем пишут СМИ».

По официальным данным, коронавирусом в Иране заразилось 95 человек, 15 из них скончались, сообщает агентство IRNA. Всемирная организация здравоохранения вечером 25 февраля подтвердила в Twitter эту информацию.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.

На территории Украины заболевших нет.