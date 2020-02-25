Кузяев может сменить «Зенит» на «Динамо» или «Спартак»

25.02.2020, 22:30, Новости дня

Российский футболист петербургского "Зенита" Далер Кузяев может сменить клубную прописку. На полузащитника претендует два клуба в российской премьер-лиге. Речь идет о московском "Динамо" и "Спартак". Об этом сообщает комментатор Геннадий Орлов.

"Кузяев у нас подвешен, и мы не знаем, будет ли он играть или нет. Он все время травмирован, — сообщил Орлов в передаче "ГСО Live". – Раз он не проводит полноценные тренировки, то значит, что он не готов".

"Он думает, где будет играть дальше. У него есть предложения от московского "Динамо" и "Спартака". Да, даже "Спартак" готов пригласить его к себе. Может Далер уедет и заграницу".

Напомним, что Кузяев выступает за "Зенит" с 2017 года. За это время он выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат России. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 встречах клуба во всех турнирах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Характеристики и рендеры смартфонов OnePlus 8 показали в Сети

17.02 / Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

05.02 / Кабмин привязал зарплату министров к средней зарплате по стране

21.01 / Путин поставил задачи новому правительству

09.01 / Индекс РТС обновил семилетний максимум

30.01 / Главный фигурант дела Голунова арестован, несмотря на отрицание вины

16.01 / Полиция Ливана взяла под контроль район около российского посольства

15.02 / Активист поведал о борьбе за восстановление кладбища советских военных в Польше

16.01 / Нацполиция открыла уголовное производство по факту хакерской атаки на сайты Burisma и студии «Квартал 95»

17.02 / «Мне Киев становится роднее!». Вайкуле выступила в украинской столице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика