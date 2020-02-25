В 2020 году возродят модель Nokia 5310 XpressMusic

25.02.2020, 22:30, Новости дня

Известный бренд HMD Global успел себя зарекомендовать после возрождения нескольких кнопочных смартфонов Nokia.

Изначально публике были продемонстрированы модели Nokia 3310, Nokia 8110, а также Nokia 2720. Вместе с тем уже в 2020 году может состояться выход легендарного устройства Nokia 5310 XpressMusic. В настоящее время девайс уже предложен под кодовым обозначением TA-1212, а также представлены снимки телефона.

Новая модель получит два стереодинамика, а также 2,4-дюймовый дисплей. В числе достоинств телефона станет его усиленный аккумулятор на 1200 мАч. Официальный выход возрожденной модели Nokia 5310 XpressMusic пройдет уже в скором времени, но точный срок появления пока не рассекречен инсайдерами.