Наследство Пабло Эскобара приумножилось: город тиранят «кокаиновые бегемоты»

25.02.2020, 22:30, Новости дня

Наследии Пабло Эскобара продолжает жить, как ни в чем не бывало, и даже приумножается. Причем буквально. Речь идет вовсе не о наркокартелях, а об экологии. Власти Колумбии ищут решение не совсем типичной проблемы. Заключается она в том, что в главной реке страны развелось слишком много бегемотов. И сейчас они угрожают природному балансу этих территорий. Для Южной Америки звучит, конечно, странно. Но это новая реальность жизни в районе бывшей резиденции знаменитого наркобарона. В годы процветания Эскобар устроил там грандиозный зоопарк. В том числе лично привез из Африки четырех гиппопотамов. После его смерти всех животных хотели распределить по питомникам. Однако, ловить бегемотов оказалось слишком долго, а куда-то перевозить — дорого. И вот спустя почти 20 лет типичные обитатели саванны стали настоящей головной болью для тропических джунглей. Теперь их там около сотни. И влияют они не только на экосистему, но и на людей.

Отстреливать бегемотов уже пытались. Но против выступили и зеленые, и местные жители.

Гиппо-кризис в Дорадалье — это небольшой городок на северо-западе Колумбии. Неповоротливые с виду гиганты захватили водоемы, гуляют по улицам, как у себя дома, пасутся на футбольных полях и объедают растительность. В обиход даже введен новый дорожный знак: "Осторожно — бегемот". Местные власти, наверное, кусают локти. О том, что так все и будет, их предупреждали.

На произвол судьбы "кокаиновые бегемоты", как их прозвали, оказались брошены в 1993 году. Видимо, предполагалось, что животные сами погибнут в дикой природе. Но гиппопотамы не просто не погибли, но и начали плодиться. В двухтысячных, когда их численность подобралась к трем десяткам, ученые начали настаивать на ограничении популяции, вплоть до отстрела. В 2009 году одну особь убили. Но общественность и зоозащитники выступили против этого. В итоге, бегемотов решено было не трогать. И теперь их уже более 80. Оказалось, что условия для жизни у них в Колумбии идеальные.

"Я не вижу в Колумбии животных, которые могли бы конкурировать, с бегемотами или охотиться на них. В природе это только нильский крокодил и лев. Все! А в Колумбии ни того, ни другого нет. Отсутствие хищников, хорошая кормовая база, приемлемые температуры. Получается, что они попали на курорт", — подчеркивает уникальные природные условия, сложившиеся для гиппопотамов, заместитель директора по науке природного биосферного заповедника "Ростовский", кандидат биологических наук Александр Липкович.

С точки зрения климата Колумбия для бегемотов даже лучше родной Африки. Главным фактором, ограничивающим их популяцию, всегда являлись засушливые сезоны, во время которых численность резко падала. Но в Южной Америке такого нет! Осадков много – они идут круглый год.

Казалось бы, что плохого в засилье бегемотов? Но "инвазивный вид", он и в Колумбии инвазивный. Любое завезенное животное — это всегда стресс для экосистемы. Тем более, когда речь идет о таком "монстре", как гиппопотам. Бегемоты начали буквально перестраивать под себя окружающую природу. Этот процесс только начался, но исследователи уже заметили, как изменился состав воды в местных водоемах. Из-за фекалий гигантских млекопитающих они цветут, некоторые небольшие реки и озера уже превратились в безжизненные болота.

При этом создается непосредственная угроза дня человека: ведь гиппопотамы чрезвычайно агрессивны. По статистике, среди всех крупных животных по количеству убитых людей они уступают только крокодилам и оставляют далеко позади даже волков, львов и акул!

Спровоцировать агрессию проще простого — достаточно случайно оказаться на территории, которую бегемот считает своей.

"Самцы бегемота — территориальные животные. Они охраняют свою территорию, свой гарем. Поэтому все, что появляется на его территорию, тут же вызывает агрессию. И в воде, и на суше бегемот — достаточно проворное животное: прекрасно бегает, прекрасно плавает и ныряет. У него мощные челюсти", — подчеркивает журналист-натуралист Александр Хабургаев.

Ученые уверены: если ничего не сделать, то численность бегемотов в районе Дорадалье будет только расти. Причем, быстрее и быстрее с каждым годом. Как исправить ситуацию? Пока этого не знает никто. Одно из предложений — начать стерилизацию животных. Это в теории может позволить держать популяцию под контролем, и не дать гиппопотамам захватить всю Колумбию.

"Мы знаем, что бегемоты обживают реку Магдалена, а она проходит через всю Колумбию. Так что теперь эти животные могут оказаться в любой части страны. Сейчас важно понять, как ограничить численность гиппопотамов", — озабочен государственный ветеринар Колумбии Джина Серна.

Правда, не все считают, что гиппопотамы — это проблема. Например, местные предприниматели выступают за мирное сосуществование. Ведь бегемоты уже стали настоящей достопримечательностью региона и привлекают туристов со всей Колумбии, и не только.