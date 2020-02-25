Суд признал законным отказ в согласовании шествия памяти Немцова в Петербурге

25.02.2020, 22:24, Новости дня

Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал законным решение комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, отказавшегося согласовать «Марш Немцова», сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на бывшего кандидата в муниципальные депы Павла Чупрунова.

Заявители  акции пытались оспорить требования комитета, который, в частности, просил «уточнить цель проведения мероприятия». По словам же организаторов, они сразу указали в своем уведомлении, что целями являются «почтить память» Бориса Немцова и «публично выразить» общественное мнение о политической ситуации в стране.

«Если цель неопределенная, а они нагонят фашистов, экстремистов, бог знает кого, то что мы будем делать?» — сказал на заседании представитель комитета Андрей Воробьев.

Ранее власти Санкт-Петербурга вновь отказались согласовать марш памяти Немцова. В частности, одной из причин стало «неоднозначное толкование» целей акции в заявке.

В числе целей акции организаторы указали «осуждение политических репрессий», «нарушения прав и свобод человека», «требование сменяемости власти в РФ». «Неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой РФ», — говорится в ответе комитета.

В разговоре с The Insider член оргкомитета Денис  Михайлов уточнил, что власти предложили две альтернативные площадки для проведения марша, однако организаторов они не устраивают. «Сегодня будем решать этот вопрос [о дальнейших действиях] на комитете», — отметил Михайлов.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Суд арестовал исполнителей убийства, однако организатор до сих пор неизвестен.



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