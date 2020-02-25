Скандалы: Российский моряк рассказал шокирующие подробности о ливийской тюрьме

25.02.2020, 22:14, Разное

Российский моряк рассказал шокирующие подробности о ливийской тюрьме Проведший 3 года в плену в Триполи старпом Сергей Самойлов вскрыл факты истязаний узников со стороны боевиков, связанных с Правительством национального согласия (ПНС)

Российский моряк Сергей Самойлов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) шокирующие подробности того, как содержатся узники в ливийской тюрьме. Речь шла о печально известной «Митиге» – полулегальное учреждение контролирует террористическая группировка, связанная с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Сергей провел в плену в Триполи более трех лет, пройдя «все круги ада». Пытки, истязания тюремщиков-палачей, якобы представляющих некие госструктуры и ПНС, в застенках – обычное дело. Пленников пытали еще и условиями содержания.

Старпом (должность Сергей Самойлова на танкере, с которого его забрали боевики) рассказал, как приходилось ждать очереди, чтобы элементарно посидеть или поспать – в двенадцатиметровую камеру было набито более тридцати человек. Среди сокамерников были граждане Украины, Ливии, Греции и России. Договаривались, кому спать, а кому дежурить по два-три часа.

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Моряк поведал и о том, что «правоохранители» ПНС – на самом деле это бандиты, не соблюдающие даже элементарных человеческих прав и нравственных норм. По словам собеседника агентства, воровство, грабежи и незаконная торговля для них – обыденное дело.

Узников тюрьмы, где содержался Сергей,в том числе его самого регулярно избивали.

Сергею Самойлову в заключении довелось встретить соотечественников – социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По его словам, ученых допрашивали по отдельности. Как он считает, для того, чтобы сравнивать их показания.

Сергей был поражен стойкостью и силой духа Максима Шугалея, его верой в то, что справедливость восторжествует.



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