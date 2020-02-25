Помпео: мы достигли исторической возможности добиться мира в Афганистане

25.02.2020, 22:14, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Госдепартаменте во вторник, 25 февраля, что в случае, если достигнутое в Афганистане в прошлую субботу перемирие окажется успешным, президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, подпишет мирное соглашение с Талибаном около 29 февраля.

«Мы должны быть реалистами, – сказал Помпео. – Эта война вряд ли будет выиграна в военном отношении без огромных дополнительных ресурсов. Все стороны устали воевать. Мы достигли исторической возможности для достижения мира. Это будет нелегко. Мы должны воспользоваться моментом».

Госсекретарь отметил, что это «первая неделя прекращения насилия со всех сторон за 19 лет войны», и только в том случае, если это перемирие окажется успешным, США подпишут с Талибаном соглашение, также согласованное и с правительством национального единства Афганистана. Соглашение будет включать временные рамки для выполнения условий достигнутых договоренностей, в том числе для поэтапного вывода американских войск и начала внутриафганских переговоров.

«На этих переговорах афганцы, представляющие все стороны конфликта, впервые сядут вместе и начнут тяжелую работу по примирению», – заявил Майк Помпео, также подчеркнув, что в случае, если Талибан не будет придерживаться выполнения соглашений, США «не обязаны покидать страну».

Госсекретарь отметил, что ведение переговоров будет «сложным» процессом, а цель США – «оказать помощь и обеспечить структуру», которой будут руководить сами афганцы, вырабатывая «консенсус в отношении своей нации» в сферах политики, экономики и безопасности. Те же, кто хотят сохранения статус-кво, по словам Помпео, руководствуются личными целями, а не интересами афганского народа.

Сирия

Госсекретарь назвал последнюю эскалацию в сирийской провинции Идлиб «новой жестокой агрессией режима Асада, цинично поддерживаемой Москвой и Тегераном», которая также ставит под угрозу жизни более трех миллионов внутренне перемещенных лиц.

Помпео подчеркнул, что «режим не сможет добиться военной победы», а его наступление «только увеличивает риск конфликта с нашим союзником по НАТО – Турцией». Как пояснил госсекретарь, администрация США в данный момент рассматривает варианты дальнейших совместных действий с Анкарой.

В самой Сирии должен сохраняться режим прекращения огня, в частности, на основании резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, действие которой, как заявил Помпео, подрывается правительством в Дамаске, Москвой и Тегераном.

Резолюция ООН 2254 была принята в 2015 году и призывала, в частности, к созданию представительного переходного руководящего органа Сирии и к разрешению конфликта «при активном участии самих сирийцев», включая представителей сирийского правительства, оппозиции и при помощи международного сообщества и содействия ООН.

Госсекретарь осудил Россию за блокирование в конце 2019 года двух предложенных США проекта резолюций СБ ООН по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Москва сочла инициативу США действием, направленным на подрыв суверенитета Сирии, а не на оказание помощи.

CША продолжат работать над тем, чтобы в Сирию поступала гуманитарная помощь, сказал Помпео.

Россия

Госсекретарь специально подчеркнул в ходе пресс-конференции, что вмешательство России в американские выборы «недопустимо», о чем, по словам Помпео, он сказал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время прошедшей в середине февраля Мюнхенской конференции по безопасности.

«Администрация Трампа всегда будет защищать честность наших выборов, – заявил Помпео. – Если Россия или любая другая зарубежная страна предпримет шаги, призванные подорвать наши демократические процессы, то мы предпримем ответные действия»

Вмешательство в выборы со стороны России, отметил госсекретарь, не является «уникальной» проблемой одной лишь Америки. Россия сеет раздор и недоверие и в других странах – «от Беларуси до Зимбабве», констатировал глава внешнеполитического ведомства США.