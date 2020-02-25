Премьер-министр Гончарук: Украина готова трансформировать экономику

25.02.2020, 22:14, Новости дня

КИЕВ – Украина как демократическая страна уже состоялась, и готова к трансформации экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 25 февраля, выступая в Киеве на «Форуме реформ: на пути к Вильнюсу».

«Главным достижением нашей страны за последние десятилетие является демократия, и как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные слои общества, но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись», – сказал Алексей Гончарук сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

Теперь, по его словам, задача государства – трансформировать украинскую экономику, над чем и работает правительство. «Это рынок земли, рынок труда, рынок капитала», – сообщил он.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году правительство было в основном сосредоточено на энергетической безопасности страны, а в этом году будет сфокусировано на развитии экономики. «Я уверен, что страна может измениться в ближайшее время коренным образом, и это может сделать наше государство одним из наиболее успешных и интересных в мире», – сказал Алексей Гончарук, отмечает «Укринформ».

Конференция по вопросам украинских реформ в 2020 году пройдет в Вильнюсе 7 июля. К участию в ней приглашено более четырехсот участников и делегаций высокого уровня, сообщает Правительственный портал Украины.

Во время встречи с новым исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергеем Солодченко глава правительства потребовал «уничтожить коррупцию».

«В Украине должна быть нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Требую тотальной перезагрузки в ГФС. В системе не должно остаться ни одного работника, который вовлечен в коррупционные схемы», – сказал премьер-министр Украины.

Реформы и сотрудничество с обществом

Во время выступления на конференции в Киеве 25 февраля временно поверенный в делах США в Украине Джозеф Пеннингтон (Joseph Pennington) отметил, что «настоящий прогресс в достижении благосостояния, безопасности, демократического управления возможен только тогда, когда власть и гражданское общество работают вместе».

«Когда власть и гражданское общество работают вместе и осуществляют политику, которая действительно отвечает интересам граждан Украины. Это требует от лидеров гражданского общества быть открытыми и сотрудничать с коллегами из правительства, используя возможность отстаивать и осуществлять основные реформы. Это также требует от правительства подтверждения своей приверженности защите свободы слова, свободы собраний и обеспечения правосудия для общественных активистов, на которых нападали», – отметил Джозеф Пеннингтон, отмечается на сайте посольства Соединенных Штатов в Украине.

Американский дипломат отметил, что Соединенные Штаты с гордостью присоединяются как партнеры и правительства, и гражданского общества, чтобы помочь осуществить реформы, которые отвечают стремлениям украинского народа.

О стратегических целях

Эксперт по вопросам политики и экономики из фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский считает, что Украине нужна новая экономическая модель для улучшения благополучия и потребительских возможностей граждан страны.

«Например, Пенсионный фонд можно реформировать бесконечно, но так и не получить положительных результатов. Если мы будем трансформировать существующую экономическую модель, то достигнуть стратегических целей в ближайшие лет десять вряд ли удастся, но отдельные результаты получить можно», – говорит Юрий Смелянский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что изменения в экономике должны определяться поставленными стратегическими целями, а не желанием проводить реформы ради реформ.

«Власть заявляет, что она готова осчастливить каждого украинца, но никто не объяснит, какая польза от реформ, как новые налоговые и бюджетные отношения повлияют на жизнь граждан. Ни в отчете правительства, которое на днях презентовали в Верховной Раде, ни в действиях кабинета министров такого объяснения нет. И так происходит на протяжении последних 28 лет», – подчеркивает Юрий Смелянский.

Желание привлекать инвестиции, приватизация сельскохозяйственной земли, по его словам, эти этапы развития экономики следует рассматривать как дополнительные инструменты в процессе проведения реформ.

«Первоочередная задача – для чего мы это будем делать? Привлекать инвестиции, продавать землю, менять министров, вносить изменения в Конституцию – какие у нас цели? В чьих интересах будут работать законы, какую пользу получит рядовой гражданин?» – задает вопросы Юрий Смелянский.

Реформы и новый образ страны

Политолог Наталия Белоус считает, что экономические преобразования в Украине необходимо рассматривать через призму развития международных экономических отношений, потенциала страны интегрироваться во внешних рынках.

«Украине нужно отойти от образа страны-попрошайки, страны с войной и коррупцией, а больше демонстрировать культурные и инновационные возможности, чтобы привлечь инвесторов, создавать новые рабочие места. Сегодня коррупция и бюрократия – основной тормоз для развития инновационных сфер экономики. Плюсы в том, что правительство хочет максимально перевести все административные контакты граждан с государством в электронную сферу, сократить налоги, понизить ставки в банках для взятия кредитов», – говорит Наталия Белоус корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что Украина слабо ориентируется на инновационные модели экономик Европейского Союза.

«Необходимо не просто говорить на различных форумах об изменениях, которые должны произойти, а реально создавать и развивать рыночную экономику со здоровой конкуренцией», – отмечает Наталия Белоус.