Россиянам предложили приобрести смартфон Samsung Galaxy A51 с крупной скидкой

25.02.2020, 22:14, Новости дня

С сегодняшнего дня приобрести новый смартфон Samsung Galaxy A51 на российском рынке станет возможным на 3 тысячи дешевле официального ценника.

В частности, воспользоваться предложением возможно в рамках действующей платформы Tmall. Сообщается, что на остальных интернет-площадках стоимость смартфона Tmall осталась прежней. Напомним, данный девайс в комплектации с 64 гигабайтами постоянной памяти оценивается производителем в 19,9 тысяч рублей. Однако теперь ценник снизится на 2 тысячи рублей.

Также покупатели могут воспользоваться дополнительным промо-кодом, который предлагает еще более выгодные условия на покупку Samsung Galaxy A51 на 1200 рублей дешевле. С учетом обоих вариантов удешевления финальная цена на смартфона составляет 16,7 тысяч рублей.



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