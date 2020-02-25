Глава Redmi объявил о прекращении продаж смартфона Redmi K20 Pro

25.02.2020, 22:14, Новости дня

Китайская компания Xiaomi официально сообщила о прекращении продаж флагманского смартфона Redmi K20 Pro.

Напомним, первый выход смартфона состоялся весной прошлого года. Однако завершение реализации вышеуказанного девайса намерены осуществить уникальным образом. Известно, что для всех клиентов, кто уже успел приобрести модель Redmi K20 Pro, теперь будет доступен совершенно бесплатно фирменный чехол от китайского бренда. Пока в компании не озвучили страны, где будет действовать данная акция.

Для того, чтобы получить свой подарок понадобится лишь обратиться к фирменным магазинам компании Redmi. Известно об установленном ограничении на получение чехлов не более, чем на два телефона владельца.