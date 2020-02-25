Данилов: Мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым

25.02.2020, 22:06, Новости дня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что с политической точки зрения поставки Украиной воды в аннексированный Крым являются невозможными. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

«Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу», – отметил он.

В программе «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радіо Свобода» и телеканала «UA:Перший»), вышедшей в эфир 30 января, народный депутат от «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Крым. «Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину. – «ГОРДОН»), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», – сказал он.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.