Ласицкене выиграла чемпионат России в помещении

25.02.2020, 22:06, Новости дня

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу в чемпионате РФ по легкой атлетике в закрытом помещении, который проводится в Москве. 27-летняя спортсменка покорила планку на высоте двух метров ровно.

Следом за Ласицкене на пьедестале расположилась Анна Чичерова, показавшая второй результат (1,91 метра). Замкнула тройку лучших прыгуний РФ Кристина Королева, результат которой составил 1,88 метра.

Для Марии этап победа в чемпионате РФ в помещении стала шестой в карьере. Ранее она праздновала успех в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 годах. Ее личный рекорд составляет 2,06 метра. В минувшем сезоне она была признана лучшей легкоатлеткой Европы.



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