В Сочи двух детей унесло в море

25.02.2020, 22:06, Новости дня

Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что трагедия произошла в Лазаревском районе Сочи. На месте происшествия работают спасатели и полицейские, однако из-за того, что бушует пятибалльный шторм, поиск детей в открытом море невозможен.



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