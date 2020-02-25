Chrome нужно срочно обновить: дыру в браузере вовсю использовали хакеры

25.02.2020, 22:06, Новости дня

Компания Google выпустила экстренное обновление для браузера Chrome. Апдейт устраняет три ошибки безопасности — в том числе лазейку, которая уже активно эксплуатируется злоумышленниками.

Информация об атаках непублична, пишет ZDNet. Каким образом хакеры пользуются уязвимостью в Chrome и как много человек пострадало, разработчики пока не раскрывают.

Известно только, что крупные "дыры" в просмотрщике Google были обнаружены на прошлой неделе, 18 февраля. Первым о них сообщил Клемент Лесинь, инженер отдела анализа интернет-угроз Threat Analysis Group. Предположительно, ошибки были допущены в V8 — компоненте Chrome, который отвечает за обработку JavaScript-кода.

Уязвимости были исправлены в самой последней версии Chrome (80.0.3987.122) для Windows, Mac и Linux. Пользователям рекомендуется установить патч как можно скорее. Чтобы убедиться в наличии обновления, откройте настройки и перейдите на вкладку "О браузере Chrome" (About Google Chrome). На Chrome OS, iOS и Android "заплатка" пока не вышла.

Это уже третья уязвимость типа "нулевого дня" (о которой ранее ничего не было известно), найденная в Chrome за последний год. Первую (CVE-2019-5786 в Chrome 72.0.3626.121) специалисты Google устранили в марте 2019-го, вторую (CVE-2019-13720 в Chrome 78.0.3904.8) — в ноябре того же года.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Лори Бристоу завершил работу послом Британии в России

24.02 / Катаклизмы климата: ученые опровергают глобальное потепление

31.01 / Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

17.01 / Юрист: Смерть сына Толкина не повлечет борьбы за наследие писателя

18.02 / В Роснефти оценили санкции США против подразделения компании

18.02 / Гаджеты: Китай обвиняет США в глобальном шпионаже в интернете

04.02 / ВАДА попросило Спортивный арбитраж сделать процесс по спору с РУСАДА публичным

30.01 / «В танце». В клипе Iowa показали Киркорова и Галустяна. Видео

26.02 / Предварительные результаты анализов россиян с Diamond Princess отрицательные

14.02 / «Ложь от начала и до конца». Ермак прокомментировал сюжет «Схем» о присутствии Патрушева в Омане во время поездки Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика