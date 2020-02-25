«Один провалился»: унесенных в открытое море сочинских школьников сняли на видео

25.02.2020, 22:06, Новости дня

Сочинские спасатели уже три часа ведут поиски двоих подростков 12 и 14 лет, которых штормовой волной унесло в открытое море. Свидетельница сняла инцидент на видео.

 

ЧП произошло около семи часов вечера 25 февраля в поселке Лазаревском. По данным прохожих, Никита и Сергей собирали ракушки в месте впадения реки Псезуапсе в море, когда их накрыла мощная волна.

"Упал! Один провалился", — заявил снимавшая видео женщина.

Судя по всему, один мальчик попытался помочь другому, но в итоге они вдвоем оказались в открытое море. Никто из очевидцев сунуться в воду в такую погоду не решился.

На место прибыли 10 спасателей и 16 полицейских, проведен обзор с дрона, но поиск детей в море в настоящее время не представляется возможным — мешает пятибалльный шторм.

В Сочинской спасательный службе отметили, что от родителей или родственников заявлений о пропаже детей не поступало.



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