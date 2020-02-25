Рита Дакота прокоментировала развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

25.02.2020, 22:04, Разное

Рита Дакота прокомментировала сообщения о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Певица отметила, что все люди имеют право на счастье, вне зависимости от того, будет оно в официальных отношениях или нет.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассказали о собственном расставании. Несмотря на то, что за последнее время достаточно часто появлялись предположения о появлении проблемы в отношениях пары, информация о разводе вызвала множество обсуждений среди их поклонников. Прилучный и Муцениеце не готовы обсуждать ситуацию в своих отношениях. Многие пользователи попытались выяснить подробности у знакомых пары.

Рита Дакота в разделе «Истории» собственного аккаунта Instagram сообщила, что в полной мере поддерживает решение знаменитостей. Певица уверена, в ситуации, когда расставание принесёт большее счастье, это стоит сделать. При этом она пожелал всего хорошего и Прилучному, и Муцениеце, признавшись в любви к ним. Певица сама относительно недавно пережила развод, а также вспомнила соответствующее время в собственной жизни.

По признанию Дакоты, в то время Агата Муцениеце сильно поддержала её. Теперь она намерена предоставить встречную помощь и находиться рядом при появлении подобной необходимости.