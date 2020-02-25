Дочь Шишковой и Тимати пообщалась с 4-месячным братом

25.02.2020, 22:04, Разное

Модель Анастасия Решетова уже более 4 лет состоит в отношениях с рэпером Тимати. Совсем недавно она родила сына Ратмира. Мальчик уже знаком со своей сестрой Алисой – дочерью музыканта от предыдущей девушки Алены Шишковой. Накануне их бабушка Симона опубликовала совместное фото внуков.
В последнее время Решетова стала учить сына плаванию и часто делится фотографиями с малышом с поклонниками. Из-за того, что рэпер проводит много времени с сыном, фанаты начали подозревать, что он уделяет меньше внимания дочери. Впрочем, судя по недавней публикации их бабушки Симоны – это не так.

Дети проводят время вместе: матери рэпера удалось запечатлеть, как Алиса держит на руках мальчика и что-то ему рассказывает, пишет издание Teleprogramma.pro.



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