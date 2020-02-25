Блогеры показали «внутренности» Samsung Galaxy Ultra и S20+ при проверке их ремонтопригодности

25.02.2020, 22:04, Разное

Зарубежные блогеры решили разобрать смартфоны Samsung Galaxy Ultra и S20+, показав их «внутренности». Помимо этого, они проверили ремонтопригодность девайсов.
Samsung Galaxy Ultra является одним из флагманов известного южнокорейского бренда: помимо мощной камеры на 108 Мп и 100-кратного зума, телефон оснащен топовыми комплектующими. Что касается S20+, то здесь немного уменьшенные датчики изображения. После разборки устройств можно увидеть различие в размерах и форме системной платы. Судя по особенности конструкции, возможность беспрепятственного вскрытия исключена, а вот заднюю крышку открыть относительно несложно.

Более половины элементов смартфонов крепятся посредством болтов и коннекторов, а это облегчает демонтаж. Главная проблема заключается в съеме питающего аккумулятор ввиду относительной близости с модулем дисплея. Данную процедуру можно провести с помощью специальных приспособлений, но лучше обратиться в сервисный центр.



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