МИД Украины вызвал посла Сербии на ковёр из-за стенда из Крыма

25.02.2020, 22:04, Новости дня

В МИД Украины вызвали сербского посла из-за размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде стенда из Крыма. Как пишет «Украинская правда», украинское ведомство было возмущено «недопустимостью попыток легализации Россией оккупации Крыма».


Reuters

Министерство иностранных дел Украины пригласило на разговор посла Сербии в связи с «недопустимостью попыток легализации Россией оккупации Крыма»*. Как пишет «Украинская правда», об этом заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Причина вызова посла — размещение на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде «названия и символики так называемой Республики Крым». В связи с этим во время разговора послу Аце Йовановичу была высказана глубокая обеспокоенность.

«Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем», — сообщили в министерстве.

Как считает МИД, посол Сербии «признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ). 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / WSJ — брексит снизит геополитическую значимость Европы

09.02 / Белоруссия попросила Россию смягчить условия кредита на строительство АЭС

03.01 / Помимо Сулеймани в ходе авиаудара погибли его «высокопоставленные гости»

14.01 / Сотрудница полиции в отпуске задержала трех воровок в Липецке

04.02 / Лiга.net — Киев не уверен в успешном исходе в исках против России

19.02 / Загороднюк подтвердил, что во время боестолкновений на Донбассе украинские военные потеряли опорный пункт

23.01 / В «Слуге народа» усомнились в существовании плана силового захвата Донбасса

03.01 / «Кто кого больше шантажирует, не разобрать, но дело закончится политическими уступками». Михаил Крутихин о том, почему и зачем Белоруссия прекратила экспорт российской нефти

18.02 / Дмитрий Тарасов стал футболистом «Рубина»

05.02 / Сирийская армия вошла в город Саракиб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика