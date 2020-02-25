Мнение: Фрустрации 12-ти ресурсов. 3 часть

25.02.2020, 21:56, Разное

Последние две фрустрации ресурсов разберем.

Картину Брейгеля в третий раз приводить не буду. Посмотрите на нее по ссылке.

Мы будем разбирать 11-ую и 12-ую пословицу, на картине — предпоследняя и последняя.

Все пословицы от 1-ой до 12-ой расположены на картине по порядку, каждая соответствует ресурсам, тоже по порядку.

Рассмотрите все пословицы и запомните их применительно к ресурсам, это поможет понять суть их фрустраций.

Именно художественные образы создают в бессознательном новые паттерны. Опыт и образный ряд, а логикой до бессознательного не добраться.

То же касается пословиц и мифологического материала

Потом будем разбирать связи всех ресурсов, как один ресурс воздействует на другой, через какие подключенные ресурсы и как можно подключать фрустрированные, какие есть способы быстро прокачать подключенный ресурс, как с помощью одного подключенного ресурса подключить все ресурсы той же стихии, как ресурс подключает соседний, и еще много другой информации о ресурсах я расскажу. Круг ресурсов — это многогранная и объемная система.

Но если вы читаете о круге ресурсов то, что пишут плагиаторы, вы столкнетесь с хаосом. В плагиаторах плохо то, что они обычно неграмотны, даже примерно не представляют принципов, на которых построен круг ресурсов. Они ничего об этом не читали. Они даже названий тех работ никогда не слышали. Сумеречный мозг способен изобрести только хаос. Хаос опасен тем, что сам по себе вызывает фрустрацию. От бессмысленности и абсурдности при чтении сразу возникает утомление внимания и апатия. Хаос очень токсичен, нужно помнить об этом и беречь свой мозг от бессвязного.

Это не только написанного бреда касается. Это основа для понимания любой фрустрации. Если в ресурсе — фрустрация, значит он воспринимается как хаос, как бессвязное нагромождение невыполнимых и абсурдных задач. Как только вы начинаете видеть в ресурсе систему, начинается его прокачка.

И самая сильная развивающая система — это когда вы на рациональном уровне еще не можете ее охватить, но чувствуете ее правильность и она вас завораживает. Такое чувство бывает при взгляде на настоящие произведения искусства. Мы можем понимать лишь частично, о чем это, но чувствуем логику и гармонию этого. Это платоновско-аристотелевское понятие о космосе в противовес хаосу.

Давайте посмотрим, как выглядит хаос, то есть фрустрация в последних двух ресурсах, 11-ом и 12-ом.

11. «Носить плащ обманщика». Фрустрация ресурса Дружба

Дружба очень важный ресурс. Теоретически он может заменить и любовь, и семью, и даже работу. Но это только теоретически. А практически, если вы никто и ничего своего у вас нет, вы и друзьям не нужны. В общий котел необходимо что-то класть, чтобы иметь право из него есть.

Вот дружба — это общий котел. В семье не так, там действует иерархия, права определяются нахождением в этой иерархии, а для настоящей дружбы характерно равенство прав.

Вот почему основной принцип, на котором строится дружба — это открытость и честность.

Любовь постоянно путают с дружбой и считают, что любовники должны быть распахнуты друг другу с самого начала. Но для любви необходима тайна и игра, иначе любовь не вырастет и не кристаллизуется. Помните пословицу про фрустрацию любви: «Повязывать коту колокольчик»? Не будет охоты, если будет звон. А вот для дружбы необходимо нечто противоположное, нельзя носить плащ обманщика, нельзя интриговать и что-то скрывать.

Если в любви вы ведете себя как в дружбе, вас будут считать хорошим человеком, надежным, щедрым, но к вам не будут чувствовать любовного влечения, ни романтического, ни сексуального. Сидевшие во френдзоне хорошо это знают, правда?

Из-за того, что люди путают ресурсы и не видят их разницы, возникает много проблем. Любовь — это не дружба, а дружба — это не любовь. Белоснежки и казановы нередко воспринимают дружбу как любовную игру и друзья на них за это обижаются. А вот золушки и печорины понимают, что дружба — это не любовь, но что это такое, не догоняют, и в дружбе у них ситуация не очень. Онегины и рапунцели любят дружить, но у них часто один близкий друг-подруга, максимум два, а вот КСЖ и белладонны имеют много друзей-подруг-приятелей, они часто бывают аддиктами этого ресурса. Любовные фрустрации связаны с дружбой, в том числе из-за того, что люди плохо видят разницу между любовью и дружбой.

Еще сложней приходится в браке. Браки обычно начинаются с любви, но потом переходят в дружбу, и дружба губит романтику, а часто и секс. На миллион однообразных вопросов: почему через год-три в браке начинается болото, ответ один: супруги становятся друзьями, но требуют друг у друга романтики и сексуальных эмоций, а это несовместимые вещи. Однако несовместимы они только одномоментно, если не уметь переключаться с одного ресурса на другой. И главная цель круга ресурсов — научить этому.

Для успешного брака (и жизни вообще) надо научиться постоянно переключаться с ресурса на ресурс. Супруг — это и друг (дружба), и родственник (семья), и возлюбленный (любовь), и любовник (секс), а в чем-то учитель (учеба) и бизнес-партнер (экономика). Большая часть конфликтов возникают из-за неумения переключаться. Но научиться переключаться возможно. Более того, необходимо, если вы хотите жить в балансе.

Но пока — о друзьях, которые не супруги и не любовники. Это единомышленники, соратники, группа поддержки, и большинство людей в ресурсе дружба страдают либо фрустрацией, либо аддикцией. То и другое — из-за внешнего локуса. Аддикты наделяют друзей обязанностью рулить своей самооценкой, обычно — кормить корону. Друзья превращаются в зеркало Я, человек даже думать внутри своей головы уже не может, он должен все вывалить друзьям и обсудить. У человека нет собственного мнения, нет собственного взгляда, у него все коллективное. Друзья — средство от любого стресса, они постоянно присутствуют в его жизни, он постоянно на связи с ними и в диалогах с ними своей короной. Фрустранты часто хотели бы чего-то подобного, их локус тоже внешний, однако их не устраивает качество поддержки, они не доверяют другим и сами не способны вызвать доверие.

Обратите внимание на тех, у кого дружба более-менее подключена или даже прокачана. Эти люди умеют быть откровенными, честно и скромно описывать свою ситуацию, не заходя ни сверху, ни снизу, не раздражая хвастовством и нытьем. Эти люди интересуются другими, так живо, будто другие — их продолжение, и в этом тоже — отсутствие плаща обманщика, открытость другим. Если вам кажется, что от вас что-нибудь отщипнут, вы смотрите недоверчиво, закрываетесь, темните. А люди с прокачанной дружбой хорошо понимают, что «плохо человеку быть одному, горе одному, один — не воин, каждый сильный ему господин, и даже слабые, если двое» как писал Маяковский, и не относятся к людям как к чужим, находят своих везде.

Проанализируйте состояние своего ресурса дружбы, друзья. Плащ обманщика снимать получается? Что мешает?

12. «Мочиться на луну». Фрустрация ресурса Транс

Самый сложный ресурс. Последний.

В то время как 11 ресурсов связаны с воплощением человека в социуме, 12-ый ресурс связан с его перевоплощением.

Это все то, что за гранью осознанной жизни. Это прошлое и будущее, это сны и мечты, это смерть и даже бессмертие. Вся эта непостижимая и таинственная сфера, в которой большинство людей, несмотря на всю ее непостижимость, ошиваются с утра до ночи, вместо того, чтобы прокачивать ресурсы.

Люди спят на ходу, все время мечтают, думают о прошлом, представляют будущее, считают себя бессмертными и боятся смерти, и все это круглые сутки, отнимая время и энергию у других ресурсов. Пословица про луну — о безделье и о занятиях бессмысленной ерундой, о чувстве невероятной грандиозности, которая характерна для всех фрустрантов ресурсов Транс. Они мочатся на луну как титаны.

Чтобы прокачать этот ресурс, необходимо, во-первых, увидеть, что это именно ресурс. Многие считают, что мечтать и предаваться размышлениям ни о чем можно сколько угодно и это право живущего, что бездельничать можно много, лишь бы хватало на это денег. Нет представления, что это тоже работа. Парадоксальная мысль — что расслабление и транс — это тоже работа, сон — это тоже деятельность, но без этого понимания невозможно относиться к этому ресурсу как к ресурсу, а значит не подключишь, будешь то фрустрантом этого ресурса, то аддиктом.

Фрустранты транса ощущают себя механическими людьми, не живущими, а существующими, у них расписан день, они все время выполняют план, им некогда дух перевести, полюбоваться природой, подумать о душе, порефлексировать, покайфовать неспешно, пофилософствовать и оценить со стороны течение своей жизни. Им остро не хватает спонтанности. А аддикты транса застревают в компульсивном извлечении кайфа, они много едят, пьют алкоголь, курят сигареты, принимают вещества для расслабления или наоборот для стимуляции. Обычно фрустрация сменяется аддикцией, человек бегает как белка в колесе всю неделю, а в выходные и праздники расслабляется так, что потом не может себя собрать, и снова бегает в колесе разобранной на части белкой. Как во всех ресурсах аддикция усугубляет фрустрацию. Если вы курите, ваш мозг сокращает выработку дофамина, если вы пьете много алкоголя, мозг не хочет сам вырабатывать эндорфин, если вы принимаете антидепрессанты слишком долго, мозг не учится сам справляться с депрессией.

Прокачанный ресурс транс дает ощущение собранности, энергетического единства, целостности сознания и тела, и поэтому зримо и чувственно позволяет переживать собственное бытие.

Прокачка ресурса транс заключается в умении справляться со стрессом, в эмоциональной саморегуляцию, в контроле над своим самочувствием и самоидентификацией. По большому счету это — итог всех ресурсов и без прокачки других ресурсов ресурс Транс нормально не прокачать. Однако это отдельный ресурс, он требует работы и отдельного внимания.

Прокачка этого ресурса начинается с уважительного и ответственного отношения ко всему тому, что люди привыкли считать ничем, к пространству между делами, к так называемой пустоте. Пустоты в мире сущем нет, все наполнено смыслами и задачами.

Когда вы ничего не делаете, что вы делаете? Мочитесь на луну или занимаетесь чем-то полезным для себя? Блуждаете в царстве теней, представляете себя кем-то другим, ведете диалоги с короной, копаетесь в прошлом, предаетесь ипохондрии, сочиняете прошение Мирозданию или оплакиваете свою жизнь? Что вы делаете, когда не занимаетесь ни одним из ресурсов? Или вы не рефлексируете, чем занимаетесь в такие моменты?

Когда будем разбирать мифы, вернемся к этому ресурсу и, возможно, что-то с ним прояснится.