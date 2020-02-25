МВД: У всех, кто прибывает в Украину, будут мерить температуру

25.02.2020, 21:54, Новости дня

Все областные госадминистрации должны обеспечить условия для измерения температуры граждан, прибывших в Украину. Об этом 25 февраля во время координационного совещания в МВД Украины заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет пресс-служба МВД.

«Завтра на 10.00 все областные администрации проведут заседания соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые в случае необходимости смогут принять инфицированных», – отметил Данилов.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 25 февраля было принято решение проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины.

«Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе – 232. Сегодня, к примеру, такими группами было в пункте пропуска «Тиса» осмотрено около 1000 человек. Кроме этого, мы планируем ввести температурный контроль и в КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей», – добавил министр.

24 февраля сообщалось, что температурный скрининг будут проводить лишь в основных местах пересечения границы Украины.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.