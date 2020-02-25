США ввели санкции против России, Китая, Ирака и Турции

25.02.2020, 21:51, Новости дня

Соединенные Штаты ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, РФ и Турции в соответствии с законом о нераспространении (ядерного, химического, бактериологического оружия) в Иране, КНДР и Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, РФ и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)», – приводит текст заявления Помпео РИА «Новости».

В частности, в список санкций внесены пять китайских и турецких компаний и лиц по обвинению в «поддержке ракетной программы Ирана». Один из китайских граждан также обвиняется в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

В заявлении Помпео не сказано, какие российские компании или лица попали в список санкций.

Решение принято в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

Напомним также, накануне влиятельные американские сенаторы  от Демократической партии США потребовали от госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против РФ за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы». В МИД РФ спекуляции на теме «российского вмешательства» объяснили недостатком аргументов для ведения внутриполитической борьбы в США. В Кремле сочли проявлением паранойи утверждения о вмешательстве РФ в американские праймериз.



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