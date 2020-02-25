Назван ТОП-10 неразгаданных тайн в истории

25.02.2020, 21:47, Разное

Журналисты издания «Дни24» представили ТОП-10 неразгаданных тайн в истории. На первое место рейтинга они вынесли легендарный Бермудский треугольник.

Он расположен в Саргассовом море, где якобы бесследно исчезают воздушные и морские суда, и имеет огромное количество названий, одно упоминание которых наводит на путешественников мистический ужас. Его называют «воротами в подземное царство», «порталом в другие миры», «дьявольским треугольником», паранормальным местом на планете. Однозначного ответа на вопрос, где заканчиваются легенды и начинается реальность, до сих пор нет. Как и не найдена Атлантида, описанная древними историками и ставшая частью культуры человечества. В отличие от мифического города, погрузившегося на дно океана, штат Нью-Мексико в США имеет точные географические координаты, но, как и таинственный «треугольник», относится к местам, где происходит что-то необъяснимое. Так называемый «Таосский гул» сопровождается странными «видениями», напоминающими зрительные галлюцинации. Длительное прослушивание «гула» сказывается на физическом состоянии человека головокружением, болями и тошнотой. Объяснения этого явления нет, источник странных звуков не установлен, как не определен объект, пославший странный космический сигнал «Wow!», зафиксированный радиотелескопом Университета штата Огайо 43 года тому назад.

Кроме уже названных тайн, журналисты обратили свое внимание на исчезновение реально существовавших людей, но так и не найденных после своего исчезновения. Это знаменитая женщина-летчица Амелия Мэри Эрхарт решившаяся на кругосветный полет и бесследно пропавшая вместе с самолетом над Тихим океаном,некий террорист Купер, сбежавший с захваченного самолета в 1971 году, кровавый Джек-потрошитель, так и не пойманный полицией Лондона, герой криминальной истории под названием «Таман Шуд». Животный мир в списке представлен чудовищем озера Лох-Несс. Среди артефактов отмечена книга, известная многим как «Рукопись Войнича», которую так и не удалось никому прочитать за пять прошедших веков.