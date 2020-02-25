Посетительницам Эрмитажа запретили кормить детей грудью

25.02.2020, 21:37, Новости дня

Смотрительницы в Эрмитаже запретили двум молодым матерям кормить детей грудью в зале музея, инцидент произошел на выставке искусства Древней Ассирии, привезенной из Британии.

По словам девушки, они с подругой, также кормящей матерью, решили покормить детей в углу, отвернувшись от посетителей спиной. Однако смотрители указали им, что делать этого нельзя.

При этом сотрудники музея утверждают, что предложили девушкам подыскать более подходящее место.

«Им показалось, что место неподходящее. Они подошли к нам и сначала попросили уйти, а потом попросили еще раз уйти, но уже в другом составе… И сделали это довольно грубо», – сообщила молодая мать Эрика.

В то же время смотрительница музея заявила, что девушки вели себя вызывающе. «Там такие мамаши, совсем девочки молоденькие, лет по 18. Это такая у них была спланированная акция. Хочется же всем «хайпануть», – сообщила женщина.

Администрация Эрмитажа принесла Эрике официальные извинения и заверила, что смотрители проинструктированы будут вести себя корректно, говорится в сюжете программы «Экстренный вызов 112», фрагмент которой публикует «Рен ТВ».

В прошлом году аналогичная ситуация произошла в Третьяковской галерее в Москве. Тогда мать попросили покинуть музей, когда она стала кормить ребенка грудью, причем с использованием эргорюкзака, который скрывал сам процесс кормления.



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