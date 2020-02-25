В Украине завели дело на продюсера канала «1+1» из-за ее слов об украинском языке

25.02.2020, 21:36, Новости дня

В Украине заведено уголовное дело в отношении продюсера украинского телеканала «1+1» Елены Еремеевой из-за ее рассуждений о сложностях съемок фильмов и телесериалов на украинском языке. Об этом сообщил во вторник депутат фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Владимир Арьев:

Как следует из текста документа, дело открыто по ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии» УК Украины. По ней продюсеру грозит крупный штраф, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет. Также ее могут лишить права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Скандал вокруг слов Еремеевой разгорелся в феврале 2020 года после презентации программ нового сезона телеканала. На презентации Ереемева сказала, что комедии для осеннего сезона «1+1» были сняты исключительно на украинском языке, но все семь мелодрам телеканала были сняты на русском.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрят хуже, чем комедии», – пояснила она.

По мнению Арьева, этими словами Еремеева якобы заявила, что «украинский язык оказался неполноценным». Ее слова осудили также и другие депутаты партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Еремеева, отвечая на критику, заявила, что ее слова были вырваны из контекста и она говорила лишь о специфике производства сериалов и фильмов в различных жанрах, а не о каком-либо предубеждении относительно украинского языка.

«1+1» связывают с олигархом Игорем Коломойским и неоднократно упрекали в продвижении интересов России. Глава «ЕС» Петр Порошенко подал в суд иск к «1+1» – «за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента». 5 февраля Служба безопасности Украины пришла с обысками на телеканал «1+1» – в редакцию программы «Секретные материалы». В СБУ заявили, что есть подозрения, что журналист программы Евгений Куксин мог быть причастен к недавней публикации аудиозаписей прослушки разговоров премьера Украины Алексея Гончарука.