Суд в Киеве обязал миграционную службу повторно рассмотреть заявление казахстанской активистки Жанары Ахмет

25.02.2020, 21:35, Новости дня

Апелляционный суд в Киеве 25 февраля обязал государственную миграционную службу Украины повторно рассмотреть ходатайство блогера из Казахстана Жанары Ахмет, соратницы лидера движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Аблязова, о предоставлении ей и ее малолетнему сыну статуса беженцев, сообщила адвокат.

Рассмотрение заявления может занять до шести месяцев.

Процесс об экстрадиции Жанары Ахмет был начат в Украине в октябре 2017 года после того, как ее задержали в Киеве и взяли под стражу по запросу казахстанских властей, которые обвиняют ее в мошенничестве. В ноябре того же года суд в Киеве выпустил ее на свободу под поручительство депутата Верховной Рады Украины Светланы Залещук.

Ахмет бежала из Казахстана в марте 2017 года вместе со своим девятилетним сыном, заявив, что боится за свою безопасность. По ее словам, ее могут обвинить в «создании незаконной группы», пропагандирующей в интернете акты самосожжения.

Активистку неоднократно судили в Алматы по обвинению в различных административных правонарушениях, включая переход дороги в неположенном месте. Все возбужденные дела она считает политически мотивированными и начатыми в отместку за ее критику в адрес властей.

За последние годы из Казахстана в Украину бежали по крайней мере несколько правозащитников и оппозиционных активистов – Ермек Нарымбаев, Молдир Адилова, Айдос Садыков, Наталья Садыкова.

Движение «Демократический выбор Казахстана» оппозиционного политика Мухтара Аблязова, с 2009 года проживает в Европе, признано казахстанским судом «экстремистской организацией». Аблязов и его сторонники с решением не согласны. В прошлогодней резолюции Европарламента ДВК назвали «мирным оппозиционным движением». Самого Аблязова власти страны обвиняют в тяжких уголовных преступлениях и безуспешно добиваются его экстрадиции.