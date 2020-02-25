Скандальный процесс Харви Вайнштейна

25.02.2020, 21:35, Разное

Жертвы Харви Вайнштейна рассказали о «насильственном оральном сексе с тампоном» и «деформированных» гениталиях во время эмоциональных разоблачающих показаний

https://www.thesun.co.uk/news/11033177/harvey-weinsteins-victims-told-jury-of-tampon-oral-sex-and-de…

Дэвид Борофф, корреспондент

24 февраля 2020, 20:08

Шесть женщин, давших показания против Харви Вайнштейна, рассказали о его «деформированных» гениталиях и сексе «с тампоном» на его скандальном процессе об изнасиловании.

67-летний киномагнат был признан виновным в изнасиловании третьей степени и посягательстве сексуального характера первой степени, но не был признан виновным по другим обвинениям, которые могли бы отправить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.

Джессика Манн была одним из важных свидетелей на суде над Харви Вайнштейном. Фото: Getty Images — Getty

Аннабелла Шорра была одной из шести женщин, давших показания. Фото: Getty Images

Доун Даннинг также выступила в качестве свидетеля. Фото: Getty Images — Getty

Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн, которая дала свидетельские показания в зале судебных заседаний в Нью-Йорке, что у него нет яичек и что «кажется, что у него есть влагалище».

Манн добавила во время ее показаний, что «первый раз, когда я увидела его полностью голым, я почувствовала, я подумала, что он обезображен и гермафродит.

«У него есть глубокие рубцы, которые, я не знаю, может, он был жертвой ожогов.

«У него нет яичек и кажется, что у него есть влагалище».

Когда ее спросили о гигиене Вайнштейна, она сказала: «Она была очень плохой. Он пах как де..мо — извините, простите, как экскременты. Он просто был грязным».

Она признала, что имела оральный секс с Вайнштейном с обоюдного согласия. Она сказала, что когда увидела его впервые голым, «Я была переполнена сочувствием, абсолютным сочувствием».

«Казалось, что его злость происходила из стыда», — сказала она.

Мими Хейли дала свидетельские показания о том, как Вайнштейн изнасиловал ее, когда у нее была менструация. Фото: AFP — Getty

Тэрел Вулфф покидает судебное заседание во время перерыва в прошлом месяце. Фото: Getty Images — Getty

Лорен Янг приехала для дачи свидетельских показаний ранее в этом месяце. Фото: AP:Associated Press

Она рассказала, что он впервые изнасиловал ее в гостинице в Манхэттене, когда запланированный завтрак с другими так и не состоялся.

«Он очень разозлился на меня за то, что я пыталась громко говорить», — заявила она.

«Я говорила людям [за стойкой] — «Нам не нужна комната», поэтому он отвел меня в сторону в угол и сказал мне не позорить его».

Другими женщинами, давшими показания, были Тэрел Вулфф, Доун Даннинг, Аннабелла Шорра, Мими Хейли и Лорен Янг.

Хейли рассказала суду присяжных, как Вайнштейн изнасиловал ее, когда у нее была менструация.

Она сказала, что он вытащил ее тампон, спрашивая: «И где же он?»

На Харви Вайнштейна надели наручники после того, как он был признан виновным. Фото: Reuters

Этот инцидент произошел в доме Вайнштейна в Манхэттене, возможно, в детской спальне или комнате для игр.

Она вспомнила, что он попросил ее придти в его квартиру, и у них была нормальная беседа на диване.

«В какой-то момент в начале, когда я там была, он бросился на меня и пытался меня поцеловать», — рассказала она.

«Я сказала — о нет, нет, нет.

«Я пыталась отказаться и оттолкнуть его, но он продолжал целовать и обжимать меня.

«Я пятилась, а он толкал меня своим телом.

«Я попала в спальню и упала на спину на кровать. Я пыталась подняться, а он придавил меня».

Ее показания привели к тому, что Вайнштейна признали виновным в преступлении сексуального характера.

Шорра, игравшая в сериале «Клан Сопрано», дала показания, что Вайнштейн изнасиловал ее более 25 лет назад после званого обеда для профессионалов индустрии.

Вайнштейн слушает сегодняшний приговор. Фото: Reuters

«Он продолжал нападать на меня и я почувствовала себя побежденной, так как он был очень крупным», — сказала она на суде.

«Он отвел меня в спальню и он толкнул меня на кровать».

Вулфф рассказала на суде, что Вайнштейн мастурбировал перед ней в ресторане и позднее изнасиловал ее в его квартире.

Она работала в то время официанткой, подающей напитки посетителям.

Даннинг являлась начинающей актрисой, когда, как она сказала, она стала жертвой насильственного полового преступления со стороны Вайнштейна.

Он извинился, но позднее сказал ей — «ты никогда не пробьешься в этом бизнесе», если она не будет делать что-то сексуальное с ним.

«Так работает эта индустрия», — сказал он ей, вспоминала она.

Янг, модель и актриса, сказала, что Вайнштейн изнасиловал ее в гостинице в Беверли-Хиллз семь лет назад после того, как заманил ее в ванную комнату.

Она сказала, что Вайнштейн снял свою одежду во время деловой встречи и сказал: «Мы просто сейчас поговорим здесь.

«Он начал приближаться ко мне. Я сказала — нет, нет, нет».

Вайнштейну грозит тюремное заключение до 29 лет.

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Обвинительница Вайнштейна Джессика Манн испытала «паническую атаку», когда признала, что «манипулировала» им после «изнасилования» и «золотого дождя»

www.thesun.co.uk/news/10884474/harvey-weinstein-accuser-jessica-mann-admits-manipulating-mogul-after…

Кристи Куни, Джек Уильямс

3 февраля 2020, 20:12

Женщина, утверждающая, что она была изнасилована Харви Вайнштейном, рыдала во время показаний, когда ее опрашивали адвокаты киномагната на его процессе в Нью-Йорке. У Джессики Манн, по-видимому, была паническая атака, когда она не могла дышать во время перекрестного допроса — внезапно завершив свои показания.

Джессику Манн видели выходящей из суда в понедельник после показаний против Харви Вайнштейна. Фото: REUTERS

Вайнштейн обвиняется в изнасиловании Манн в 2013 году. Фото: Reuters

Манн рыдала на суде и задыхалась, когда ее допрашивала сторона защиты. Фото: Reuters

Манн утверждает, что дискредитированный Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

И эта начинающая актриса разрыдалась после пяти часов дачи показаний во второй день, когда она заявила, что Вайнштейн сделал ей «золотой дождь» — помочившись на нее.

Манн читала письмо, которое она написала бывшему парню в 2014 году, в котором описано, как она пыталась сделать Вайнштейна «псевдо-отцом», когда она зарыдала навзрыд.

34-летняя Манн покинула зал судебных заседаний, задыхаясь, так как судья Джеймс Берк прервал судебное заседание того дня.

Во время нахождения в суде Манн неоднократно просили обосновать ее действия после утверждений, что Вайнштейн изнасиловал ее в нью-йоркской гостинице в 2013 году.

Ранее адвокат Вайнштейна Донна Ротунно заявила, что Манн «манипулировала» Вайнштейном, потому что ей нравились «вечеринки и влияние», являвшиеся результатом их отношений.

Адвокат защиты сказала: «Вы интерпретируете это особым образом, но возможно, что Вы ему просто по-настоящему нравились».

Манн, начинающая актриса, ответила: «Я запаниковала, потому что у меня был такой стиль отношений с Харви, когда я всегда должна была подпрыгивать (как дрессированное животное, прим. перев.) и подчиняться.

«Издевательства были непредсказуемы».

Предполагаемая манипуляция

Манн признала «манипулирование» киномагнатом после того, как он предположительно изнасиловал ее, чтобы сохранить с ним контакт.

Помимо обоснования ее поведения в отношении Вайнштейна, сторона защиты также задалась вопросом, почему Манн не рассказала о предполагаемом инциденте друзьям и семье.

Выступая в суде, адвокат защиты Ротунно заявила, что Манн лгала своей семье и друзьям об этих отношениях.

Манн ответила: «Издевательства в отношении меня вызывали чувство неловкости, и я не хотела делиться этим с людьми. Я бы не назвала это ложью».

Она также рассказала о моменте, когда Вайнштейн спросил ее, испытывала ли она когда-либо «золотой дождь», и затем начал мочиться на нее в душе.

67-летний Вайнштейн, когда-то один из самых влиятельных людей в Голливуде, был обвинен в половых преступлениях более чем 80 женщинами с тех пор, как появились первые обвинения против него в октябре 2017 года, вызвавшие движение по всему миру #MeToo.

Обвинения, выдвинутые Манн, вместе с обвинениями помощницы продюсера Мими Хейли, лежат в основе пяти обвинений в особо тяжких преступлениях, по которым он отвечает перед судом.

Манн утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в гостиничном номере манхэттенского Doubletree Hotel в марте 2013 года после впрыскивания препарата в его пенис, чтобы помочь ему достичь эрекции.

Она говорит, что он также изнасиловал ее восемь месяцев спустя в лос-анжелесской гостинице, после того, как он выкрикнул «Ты мне должна еще один раз!» и затащил ее в спальню.

Во время перекрестного допроса сегодня адвокат защиты Вайнштена Донна Ротунно представила свидетельство дружеских электронных писем между Манн и Вайнштейном после предполагаемого изнасилования.

Манн признала, что поддерживала отношения с Вайнштейном, но сказала, что она чувствовала, что должна это делать, так как «у него было ранимое самолюбие», и что оттолкнуть его от себя означало бы навредить своей карьере.

«Я пыталась договориться с ним о прекращении секса»

Манн также спросили, почему она отправила Вайнштейну свой новый номер телефона после того, как она его пять раз поменяла с 2013 по 2017 год.

«Была причина», — сказала Манн.

«Причина в том, что Вы все еще хотели иметь выгоду от того, что он Вам давал?» — спросила Ротунно.

«Это Ваша версия», — сказала Манн.

Ротунно затем заявила, что Манн поддерживала контакт с Вайнштейном, потому что она «все еще хотела каждый год ходить на каждую «оскаровскую» вечеринку».

Манн также признала, как минимум, один случай, когда у нее был секс с Вайнштейном с обоюдного согласия.

Она также описала, как сказала Вайнштейну, что он был «самым лучшим из всех бывших у нее» и изобразила оргазм с ним.

«Вы сказали нам, что Вы были готовы спать с Харви Вайнштейном, потому что Вы не хотели, чтобы он разрушил Вашу актерскую карьеру, это верно?» — спросила Ротунно.

«Я не хотела, чтобы он навредил моей актерской карьере», — ответила Манн.

«У Вас не было карьеры, которой можно было навредить», — сказала Ротунно.

«Я строила эту карьеру», — сказала Манн.

Суд над Вайнштейном идет уже пятую неделю и продлится, как ожидается, до конца февраля.

Вайнштейн обвиняется в преступлениях более чем 80 женщинами. Фото: Reuters

Манн, входящая в зал судебных заседаний, сегодня. Фото: Getty Images — Getty

Вайнштейн использует ходунки на колесах, чтобы попадать в суд, по причине операции на спине в конце прошлого года. Фото: REUTERS

Вайнштейн являлся ранее одним из самых влиятельных людей в Голливуде. Фото: REUTERS

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Харви Вайнштейн «потребовал от 24-летней актрисы секс втроем, сказав, что «именно так Шарлиз Терон и Сальма Хайек добились успеха»»

https://www.thesun.co.uk/news/10851769/harvey-weinstein-demanded-actress-24-have-threesome-saying-th…

Эрика Дэвис

30 января 2020, 3:52

Харви Вайнштейн потребовал секс втроем вместе с ним от молодой актрисы, прежде чем сказал, что «именно так Шарлиз Терон и Сальма Хайек добились успеха», было сказано на суде в среду.

Свидетельница Доун Даннинг сказала присяжным в манхэттенском суде, что 67-летний маньяк попросил ее встретиться с ним в гостиничном номере в Нью-Йорке, когда ей было всего 24 года — но когда она отказалась, он сказал ей, что ей придется обменивать секс на возможность карьеры.

Харви Вайнштейн обвиняется в хвастовстве связями с Шарлиз Терон и Сальмой Хайек в попытке принудить одну из свидетельниц обвинения к сексу втроем. Фото: Reuters

Франсуа-Анри Пино, Хайек и Вайнштейн на Каннском кинофестивале в 2010 году. Фото: Getty — сотрудник издания

Терон, Майкл Кейн, Вайнштейн и Делрой Линдо на вечеринке в 1999 году. Фото: Retna

«Ты никогда не пробьешься в этом бизнесе! Так работает эта индустрия!» — как утверждает Даннинг, кричал Вайнштейн на нее, прежде чем похвастаться связями с Терон и Хайек, чтобы принудить ее к сексу втроем.

Он утверждал, что эти актрисы именно так добились успеха и что это часто происходило ранее в киноиндустрии, показала она на суде.

Бывшая начинающая актриса затем выбежала из комнаты и никогда больше не разговаривала с ним, заявила она.

Даннинг, которой теперь 40 лет, утверждала, что Вайнштейн засунул свою руку ей под юбку во время более раннего посягательства — при этом его сотрудники сидели в смежной комнате в гостинице в Нью-Йорке в 2004 году.

Вторая женщина, Тэрел Вулфф, рассказала о посягательстве на нее со стороны кинопродюсера-маньяка, которое, как она показала, произошло в 2005 году в его квартире во время того, что она изначально считала будет являться деловой встречей.

Но Вайнштейн схватил ее за руки, заставил ее лечь на кровать и бросился на нее сверху, утверждает она.

«Не беспокойся, у меня была вазэктомия», — сказал он, согласно ее свидетельскому показанию в суде.

По крайней мере за неделю до предполагаемого посягательства, рассказала Вулфф, обвиняемый насильник мастурбировал у нее на глазах, и что она могла видеть, как его рука двигалась под его незаправленной рубашкой.

Вулфф сказала на суде в среду, что она была свидетелем мастурбации Вайнштейна у нее на глазах во время ее работы в 2005 году. Фото: Reuters

Вайнштейн не признал себя виновным по пяти обвинениям, включая два пункта обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Фото: Reuters

И Даннинг и Вулфф познакомились с Вайнштейном, когда им обеим было чуть за двадцать и они работали официантками в Манхэттене в начале 2000-х.

Эти женщины были вызваны в суд в качестве свидетелей «предшествующих плохих действий», что означает, что их показания не связаны с конкретными обвинениями, согласно

«Си-Эн-Эн».

Молодые начинающие актрисы искали свой большой успех в Голливуде — но вместо этого, говорят они, стали жертвами бывшего киномагната и его непрошеных сексуальных домогательств.

Вайнштейн ранее отрицал через свою представительницу какие-либо встречи с сексом «без согласия» или «акты мести».

Он не признал своей вины по пяти обвинениям, включая два пункта обвинения в насильственных действиях сексуального характера, что грозит приговором вплоть до пожизненного заключения.

Доун Даннинг дала показания, что Вайнштейн засунул свою руку ей под юбку во время более раннего инцидента в гостиничном номере. Фото: Reuters

Даннинг сказала на суде со слезами на глазах, что она выбежала из гостиничного номера и никогда больше не разговаривала с дискредитированным киномагнатом. Фото: Reuters

Тэрел Вулфф утверждала, что Вайнштейн силой заставил ее лечь на кровать и предположительно изнасиловал ее в 2005 году. Фото: Getty Images — Getty

Вулфф сказала на суде в Манхэттене, что Вайнштейн загнал ее в угол на ее работе и она видела, как он мастурбировал под своей рубашкой. Фото: Reuters

Терон и Хайек обе поделились своими собственными неприятными встречами с Вайнштейном.

Терон рассказала

«Нью-Йорк Таймс» в декабре 2019 года, что он лгал о том, что спал с ней, стремясь манипулировать другими женщинами.

В мае 2017 года Хайек назвала Вайнштейна «чудовищем» в авторской статье в

«Таймс» и рассказала, что она неоднократно отвергала его домогательства и подверглась словесным оскорблениям на съемках ее фильма «Фрида» в 2002 году.

Представители Терон и Хайек не ответили сразу на запрос «The Sun» дать комментарий.

Сальма Хайек сказала, что она неоднократно давала резкий отпор домогательствам Вайнштейна и что он накричал на нее на съемках фильма «Фрида». Фото: Splash News

Шарлиз Терон сказала в декабре 2019 года, что Вайнштейн лгал о том, что спал с ней, чтобы манипулировать другими женщинами. Фото: The Mega Agency