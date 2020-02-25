Скандальный процесс Харви Вайнштейна
25.02.2020, 21:35, Разное
Жертвы Харви Вайнштейна рассказали о «насильственном оральном сексе с тампоном» и «деформированных» гениталиях во время эмоциональных разоблачающих показаний
https://www.thesun.co.uk/news/11033177/harvey-weinsteins-victims-told-jury-of-tampon-oral-sex-and-de…
Дэвид Борофф, корреспондент
24 февраля 2020, 20:08
Шесть женщин, давших показания против Харви Вайнштейна, рассказали о его «деформированных» гениталиях и сексе «с тампоном» на его скандальном процессе об изнасиловании.
67-летний киномагнат был признан виновным в изнасиловании третьей степени и посягательстве сексуального характера первой степени, но не был признан виновным по другим обвинениям, которые могли бы отправить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.
Джессика Манн была одним из важных свидетелей на суде над Харви Вайнштейном. Фото: Getty Images — Getty
Аннабелла Шорра была одной из шести женщин, давших показания. Фото: Getty Images
Доун Даннинг также выступила в качестве свидетеля. Фото: Getty Images — Getty
Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн, которая дала свидетельские показания в зале судебных заседаний в Нью-Йорке, что у него нет яичек и что «кажется, что у него есть влагалище».
Манн добавила во время ее показаний, что «первый раз, когда я увидела его полностью голым, я почувствовала, я подумала, что он обезображен и гермафродит.
«У него есть глубокие рубцы, которые, я не знаю, может, он был жертвой ожогов.
«У него нет яичек и кажется, что у него есть влагалище».
Когда ее спросили о гигиене Вайнштейна, она сказала: «Она была очень плохой. Он пах как де..мо — извините, простите, как экскременты. Он просто был грязным».
Она признала, что имела оральный секс с Вайнштейном с обоюдного согласия. Она сказала, что когда увидела его впервые голым, «Я была переполнена сочувствием, абсолютным сочувствием».
«Казалось, что его злость происходила из стыда», — сказала она.
Мими Хейли дала свидетельские показания о том, как Вайнштейн изнасиловал ее, когда у нее была менструация. Фото: AFP — Getty
Тэрел Вулфф покидает судебное заседание во время перерыва в прошлом месяце. Фото: Getty Images — Getty
Лорен Янг приехала для дачи свидетельских показаний ранее в этом месяце. Фото: AP:Associated Press
Она рассказала, что он впервые изнасиловал ее в гостинице в Манхэттене, когда запланированный завтрак с другими так и не состоялся.
«Он очень разозлился на меня за то, что я пыталась громко говорить», — заявила она.
«Я говорила людям [за стойкой] — «Нам не нужна комната», поэтому он отвел меня в сторону в угол и сказал мне не позорить его».
Другими женщинами, давшими показания, были Тэрел Вулфф, Доун Даннинг, Аннабелла Шорра, Мими Хейли и Лорен Янг.
Хейли рассказала суду присяжных, как Вайнштейн изнасиловал ее, когда у нее была менструация.
Она сказала, что он вытащил ее тампон, спрашивая: «И где же он?»
На Харви Вайнштейна надели наручники после того, как он был признан виновным. Фото: Reuters
Этот инцидент произошел в доме Вайнштейна в Манхэттене, возможно, в детской спальне или комнате для игр.
Она вспомнила, что он попросил ее придти в его квартиру, и у них была нормальная беседа на диване.
«В какой-то момент в начале, когда я там была, он бросился на меня и пытался меня поцеловать», — рассказала она.
«Я сказала — о нет, нет, нет.
«Я пыталась отказаться и оттолкнуть его, но он продолжал целовать и обжимать меня.
«Я пятилась, а он толкал меня своим телом.
«Я попала в спальню и упала на спину на кровать. Я пыталась подняться, а он придавил меня».
Ее показания привели к тому, что Вайнштейна признали виновным в преступлении сексуального характера.
Шорра, игравшая в сериале «Клан Сопрано», дала показания, что Вайнштейн изнасиловал ее более 25 лет назад после званого обеда для профессионалов индустрии.
Вайнштейн слушает сегодняшний приговор. Фото: Reuters
«Он продолжал нападать на меня и я почувствовала себя побежденной, так как он был очень крупным», — сказала она на суде.
«Он отвел меня в спальню и он толкнул меня на кровать».
Вулфф рассказала на суде, что Вайнштейн мастурбировал перед ней в ресторане и позднее изнасиловал ее в его квартире.
Она работала в то время официанткой, подающей напитки посетителям.
Даннинг являлась начинающей актрисой, когда, как она сказала, она стала жертвой насильственного полового преступления со стороны Вайнштейна.
Он извинился, но позднее сказал ей — «ты никогда не пробьешься в этом бизнесе», если она не будет делать что-то сексуальное с ним.
«Так работает эта индустрия», — сказал он ей, вспоминала она.
Янг, модель и актриса, сказала, что Вайнштейн изнасиловал ее в гостинице в Беверли-Хиллз семь лет назад после того, как заманил ее в ванную комнату.
Она сказала, что Вайнштейн снял свою одежду во время деловой встречи и сказал: «Мы просто сейчас поговорим здесь.
«Он начал приближаться ко мне. Я сказала — нет, нет, нет».
Вайнштейну грозит тюремное заключение до 29 лет.
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Обвинительница Вайнштейна Джессика Манн испытала «паническую атаку», когда признала, что «манипулировала» им после «изнасилования» и «золотого дождя»
www.thesun.co.uk/news/10884474/harvey-weinstein-accuser-jessica-mann-admits-manipulating-mogul-after…
Кристи Куни, Джек Уильямс
3 февраля 2020, 20:12
Женщина, утверждающая, что она была изнасилована Харви Вайнштейном, рыдала во время показаний, когда ее опрашивали адвокаты киномагната на его процессе в Нью-Йорке. У Джессики Манн, по-видимому, была паническая атака, когда она не могла дышать во время перекрестного допроса — внезапно завершив свои показания.
Джессику Манн видели выходящей из суда в понедельник после показаний против Харви Вайнштейна. Фото: REUTERS
Вайнштейн обвиняется в изнасиловании Манн в 2013 году. Фото: Reuters
Манн рыдала на суде и задыхалась, когда ее допрашивала сторона защиты. Фото: Reuters
Манн утверждает, что дискредитированный Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.
И эта начинающая актриса разрыдалась после пяти часов дачи показаний во второй день, когда она заявила, что Вайнштейн сделал ей «золотой дождь» — помочившись на нее.
Манн читала письмо, которое она написала бывшему парню в 2014 году, в котором описано, как она пыталась сделать Вайнштейна «псевдо-отцом», когда она зарыдала навзрыд.
34-летняя Манн покинула зал судебных заседаний, задыхаясь, так как судья Джеймс Берк прервал судебное заседание того дня.
Во время нахождения в суде Манн неоднократно просили обосновать ее действия после утверждений, что Вайнштейн изнасиловал ее в нью-йоркской гостинице в 2013 году.
Ранее адвокат Вайнштейна Донна Ротунно заявила, что Манн «манипулировала» Вайнштейном, потому что ей нравились «вечеринки и влияние», являвшиеся результатом их отношений.
Адвокат защиты сказала: «Вы интерпретируете это особым образом, но возможно, что Вы ему просто по-настоящему нравились».
Манн, начинающая актриса, ответила: «Я запаниковала, потому что у меня был такой стиль отношений с Харви, когда я всегда должна была подпрыгивать (как дрессированное животное, прим. перев.) и подчиняться.
«Издевательства были непредсказуемы».
Предполагаемая манипуляция
Манн признала «манипулирование» киномагнатом после того, как он предположительно изнасиловал ее, чтобы сохранить с ним контакт.
Помимо обоснования ее поведения в отношении Вайнштейна, сторона защиты также задалась вопросом, почему Манн не рассказала о предполагаемом инциденте друзьям и семье.
Выступая в суде, адвокат защиты Ротунно заявила, что Манн лгала своей семье и друзьям об этих отношениях.
Манн ответила: «Издевательства в отношении меня вызывали чувство неловкости, и я не хотела делиться этим с людьми. Я бы не назвала это ложью».
Она также рассказала о моменте, когда Вайнштейн спросил ее, испытывала ли она когда-либо «золотой дождь», и затем начал мочиться на нее в душе.
67-летний Вайнштейн, когда-то один из самых влиятельных людей в Голливуде, был обвинен в половых преступлениях более чем 80 женщинами с тех пор, как появились первые обвинения против него в октябре 2017 года, вызвавшие движение по всему миру #MeToo.
Обвинения, выдвинутые Манн, вместе с обвинениями помощницы продюсера Мими Хейли, лежат в основе пяти обвинений в особо тяжких преступлениях, по которым он отвечает перед судом.
Манн утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в гостиничном номере манхэттенского Doubletree Hotel в марте 2013 года после впрыскивания препарата в его пенис, чтобы помочь ему достичь эрекции.
Она говорит, что он также изнасиловал ее восемь месяцев спустя в лос-анжелесской гостинице, после того, как он выкрикнул «Ты мне должна еще один раз!» и затащил ее в спальню.
Во время перекрестного допроса сегодня адвокат защиты Вайнштена Донна Ротунно представила свидетельство дружеских электронных писем между Манн и Вайнштейном после предполагаемого изнасилования.
Манн признала, что поддерживала отношения с Вайнштейном, но сказала, что она чувствовала, что должна это делать, так как «у него было ранимое самолюбие», и что оттолкнуть его от себя означало бы навредить своей карьере.
«Я пыталась договориться с ним о прекращении секса»
Манн также спросили, почему она отправила Вайнштейну свой новый номер телефона после того, как она его пять раз поменяла с 2013 по 2017 год.
«Была причина», — сказала Манн.
«Причина в том, что Вы все еще хотели иметь выгоду от того, что он Вам давал?» — спросила Ротунно.
«Это Ваша версия», — сказала Манн.
Ротунно затем заявила, что Манн поддерживала контакт с Вайнштейном, потому что она «все еще хотела каждый год ходить на каждую «оскаровскую» вечеринку».
Манн также признала, как минимум, один случай, когда у нее был секс с Вайнштейном с обоюдного согласия.
Она также описала, как сказала Вайнштейну, что он был «самым лучшим из всех бывших у нее» и изобразила оргазм с ним.
«Вы сказали нам, что Вы были готовы спать с Харви Вайнштейном, потому что Вы не хотели, чтобы он разрушил Вашу актерскую карьеру, это верно?» — спросила Ротунно.
«Я не хотела, чтобы он навредил моей актерской карьере», — ответила Манн.
«У Вас не было карьеры, которой можно было навредить», — сказала Ротунно.
«Я строила эту карьеру», — сказала Манн.
Суд над Вайнштейном идет уже пятую неделю и продлится, как ожидается, до конца февраля.
Вайнштейн обвиняется в преступлениях более чем 80 женщинами. Фото: Reuters
Манн, входящая в зал судебных заседаний, сегодня. Фото: Getty Images — Getty
Вайнштейн использует ходунки на колесах, чтобы попадать в суд, по причине операции на спине в конце прошлого года. Фото: REUTERS
Вайнштейн являлся ранее одним из самых влиятельных людей в Голливуде. Фото: REUTERS
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Харви Вайнштейн «потребовал от 24-летней актрисы секс втроем, сказав, что «именно так Шарлиз Терон и Сальма Хайек добились успеха»»
https://www.thesun.co.uk/news/10851769/harvey-weinstein-demanded-actress-24-have-threesome-saying-th…
Эрика Дэвис
30 января 2020, 3:52
Харви Вайнштейн потребовал секс втроем вместе с ним от молодой актрисы, прежде чем сказал, что «именно так Шарлиз Терон и Сальма Хайек добились успеха», было сказано на суде в среду.
Свидетельница Доун Даннинг сказала присяжным в манхэттенском суде, что 67-летний маньяк попросил ее встретиться с ним в гостиничном номере в Нью-Йорке, когда ей было всего 24 года — но когда она отказалась, он сказал ей, что ей придется обменивать секс на возможность карьеры.
Харви Вайнштейн обвиняется в хвастовстве связями с Шарлиз Терон и Сальмой Хайек в попытке принудить одну из свидетельниц обвинения к сексу втроем. Фото: Reuters
Франсуа-Анри Пино, Хайек и Вайнштейн на Каннском кинофестивале в 2010 году. Фото: Getty — сотрудник издания
Терон, Майкл Кейн, Вайнштейн и Делрой Линдо на вечеринке в 1999 году. Фото: Retna
«Ты никогда не пробьешься в этом бизнесе! Так работает эта индустрия!» — как утверждает Даннинг, кричал Вайнштейн на нее, прежде чем похвастаться связями с Терон и Хайек, чтобы принудить ее к сексу втроем.
Он утверждал, что эти актрисы именно так добились успеха и что это часто происходило ранее в киноиндустрии, показала она на суде.
Бывшая начинающая актриса затем выбежала из комнаты и никогда больше не разговаривала с ним, заявила она.
Даннинг, которой теперь 40 лет, утверждала, что Вайнштейн засунул свою руку ей под юбку во время более раннего посягательства — при этом его сотрудники сидели в смежной комнате в гостинице в Нью-Йорке в 2004 году.
Вторая женщина, Тэрел Вулфф, рассказала о посягательстве на нее со стороны кинопродюсера-маньяка, которое, как она показала, произошло в 2005 году в его квартире во время того, что она изначально считала будет являться деловой встречей.
Но Вайнштейн схватил ее за руки, заставил ее лечь на кровать и бросился на нее сверху, утверждает она.
«Не беспокойся, у меня была вазэктомия», — сказал он, согласно ее свидетельскому показанию в суде.
По крайней мере за неделю до предполагаемого посягательства, рассказала Вулфф, обвиняемый насильник мастурбировал у нее на глазах, и что она могла видеть, как его рука двигалась под его незаправленной рубашкой.
Вулфф сказала на суде в среду, что она была свидетелем мастурбации Вайнштейна у нее на глазах во время ее работы в 2005 году. Фото: Reuters
Вайнштейн не признал себя виновным по пяти обвинениям, включая два пункта обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Фото: Reuters
И Даннинг и Вулфф познакомились с Вайнштейном, когда им обеим было чуть за двадцать и они работали официантками в Манхэттене в начале 2000-х.
Эти женщины были вызваны в суд в качестве свидетелей «предшествующих плохих действий», что означает, что их показания не связаны с конкретными обвинениями, согласно
«Си-Эн-Эн».
Молодые начинающие актрисы искали свой большой успех в Голливуде — но вместо этого, говорят они, стали жертвами бывшего киномагната и его непрошеных сексуальных домогательств.
Вайнштейн ранее отрицал через свою представительницу какие-либо встречи с сексом «без согласия» или «акты мести».
Он не признал своей вины по пяти обвинениям, включая два пункта обвинения в насильственных действиях сексуального характера, что грозит приговором вплоть до пожизненного заключения.
Доун Даннинг дала показания, что Вайнштейн засунул свою руку ей под юбку во время более раннего инцидента в гостиничном номере. Фото: Reuters
Даннинг сказала на суде со слезами на глазах, что она выбежала из гостиничного номера и никогда больше не разговаривала с дискредитированным киномагнатом. Фото: Reuters
Тэрел Вулфф утверждала, что Вайнштейн силой заставил ее лечь на кровать и предположительно изнасиловал ее в 2005 году. Фото: Getty Images — Getty
Вулфф сказала на суде в Манхэттене, что Вайнштейн загнал ее в угол на ее работе и она видела, как он мастурбировал под своей рубашкой. Фото: Reuters
Терон и Хайек обе поделились своими собственными неприятными встречами с Вайнштейном.
Терон рассказала
«Нью-Йорк Таймс» в декабре 2019 года, что он лгал о том, что спал с ней, стремясь манипулировать другими женщинами.
В мае 2017 года Хайек назвала Вайнштейна «чудовищем» в авторской статье в
«Таймс» и рассказала, что она неоднократно отвергала его домогательства и подверглась словесным оскорблениям на съемках ее фильма «Фрида» в 2002 году.
Представители Терон и Хайек не ответили сразу на запрос «The Sun» дать комментарий.
Сальма Хайек сказала, что она неоднократно давала резкий отпор домогательствам Вайнштейна и что он накричал на нее на съемках фильма «Фрида». Фото: Splash News
Шарлиз Терон сказала в декабре 2019 года, что Вайнштейн лгал о том, что спал с ней, чтобы манипулировать другими женщинами. Фото: The Mega Agency
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