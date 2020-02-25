Российский гаишник объяснился за 22 квартиры на 50 млн рублей

25.02.2020, 21:34, Новости дня

В отделении МВД по Воронежу считают, что поводов для увольнения полицейского нет.

Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин объяснился за 22 квартиры, которые прокуратура нашла у его семьи. По мнению подполковника полиции, ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии. Все остальное имущество находится в собственности родителей Качкина.

Ранее проверка регионального главка МВД за контролем расходов показала, что отец и мать высокопоставленного полицейского за время его службы оформили на себя 31 объект недвижимости на более чем 63 миллионов рублей. По данным прокуратуры, речь шла о конфискации 22-х из них (суммарно оценены в 50 миллионов рублей): 15-ти квартир, четырёх земельных участков, а также нескольких парковочных боксов и других помещений.

У ведомства возникли вопросы, поскольку зарплата подполковника составляет 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры.

68-летний отец Игоря Качкина Николай назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, он заработал все своим честным трудом, а особняк площадью 270 «квадратов» житель построил еще в 1992 году, когда занимал должность директора мебельного комбината. Пенсионер уверяет, что его нынешними источниками дохода являются пенсия (15 тысяч рублей) и деньги от пункта техосмотра и автомойки, которыми он владеет.

В то же время судья Советского райсуда Раиса Боева заявила самоотвод по иску к Игорю Качкину. Причиной послужило то, что один из её родственников служит в прокуратуре, поэтому может возникнуть конфликт интересов. Дело передадут другому судье.

В отделении МВД по Воронежу считают, что поводов для увольнения Игоря Качкина нет, поскольку вся недвижимость принадлежит не ему, а следовательно, и отчитываться за имущество не нужно. Сам подполковник сказал, что происходящее — это «эмоциональное напряжение величайшее».