В Камчатском крае вдовцу с тремя детьми отказались дать жилье

25.02.2020, 21:34, Новости дня

Это объяснили тем, что жену не лишили родительских прав и не признали недееспособной.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края отказало отцу-одиночке с тремя детьми в предоставлении квартиры.

Житель поселка в Елизовском районе в одиночку воспитывает дочь 2010 года рождения и двойняшек, мальчика и девочку, 2004 года рождения. Мать детей умерла в 2018 году. Отец единственный несет расходы по содержанию и воспитанию детей, однако министерская комиссия решила, что он не имеет статуса «одинокий отец», поскольку его жена не была лишена родительских прав и не признана недееспособной.

На этом основании ему отказались предоставить жилье по договору соцнайма как нуждающемуся. Многодетная семья проживает вместе с бабушкой в квартире площадью 30,2 квадратных метра, которая оформлена на пожилую женщину также по договору соцнайма. На каждого из членов семьи приходится по шесть квадратных метров, в то время как норматив составляет 13 квадратных метров.

Прокуратура края обратилась в суд с требованием признать решение комиссии ЖКХ незаконным и выделить мужчине жилье как одинокому отцу. Председателю комиссии также внесено представление об устранении нарушении жилищного законодательства.

Ранее матери-одиночке пришлось мыть полы за объедки, за что она попала под суд.