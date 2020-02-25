Российский министр призвал ввести 6-летний запрет на работу выпускников медвузов в частных клиниках

25.02.2020, 21:34, Новости дня

В Свердловской области считают, что так можно решить вопрос дефицита кадров в больницах.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков решил радикальными методами остановить утечку кадров из государственной системы в частную: вести шестилетний запрет для выпускников медицинских вузов на работу в частных больницах и клиниках.

Министр пояснил, что такой запрет позволит сократить отток кадров из государственного здравоохранения и привлечь молодежь.

Свое предложение Цветков озвучил на круглом столе «О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении». Мероприятие было призвано собрать мнения специалистов о сложившейся ситуации с медицинскими кадрами в регионе.

Как констатировали выступающие, на сегодняшний день 17% выпускников, получивших дипломы врачей, медсестер и лаборантов, устраиваются на работу в частные больницы и клиники.

Недавний скандал, связанный с увольнением всех хирургов сразу двух больниц в Нижнем Тагиле, был вызван как раз дефицитом кадров и возросшей нагрузкой на остальных работников. Впрочем, увольняются медики не только в Свердловской области, но и по всей России. При этом, как правило, по одной причине: низкие зарплаты, чрезмерная нагрузка, нехватка медикаментов. А «смельчаки» даже президенту Владимиру Путину шлют ролики с жалобами.