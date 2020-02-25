Убрать Медведева и сменить название: в Кремле придумали, как спасти репутацию «Единой России»

25.02.2020, 21:33, Новости дня

В Кремле хотят избавиться от негатива, связанного с брендом партии.

К выборам в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом, сообщила «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству. При этом в новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя. И Дмитрия Медведева среди них не ожидается, так как он рискует потерять пост главы партии.

«Единая Россия» и Общероссийский народный фронт (ОНФ) собираются провести объединительный съезд в течение ближайших месяцев: в администрации президента решились на ребрендинг партии власти. На съезде поменяют устав единороссов, включая название и структуру управления партией.

Как именно станет называться объединения, пока неизвестно. Известно лишь, что «в названии останется слово „Россия“, а слово „единая“ пропадет», пообещал источник «Медузы» в партии власти.

В Кремле рассчитывают избавиться от негатива, связанного с названием «Единая Россия» (сейчас рейтинг партии сейчас составляет 32,7%, тогда как еще полтора года назад — до объявления о начале пенсионной реформы — он составлял 48%).

Ребрендинг необходимо провести до сентября. Это связано с тем, что изменения в устав партии (даже если они будут касаться только названия) по закону должны быть внесены не менее чем за год до выборов. А они запланированы на сентябрь 2021 года.

Кроме того, поменяется и структура управления обновленной партией. Предполагается, что одним из трех руководителей обновленной партии будет вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Вторым сопредседателем может стать гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а третьим — кто-то «из представителей молодежи».

Окончательная структура управления обновленной партией власти еще прорабатывается. Предполагается, что один из руководящих органов возглавит Андрей Турчак (сейчас он возглавляет генсовет «Единой России»), а председателем исполкома может стать Михаил Кузнецов.

Ранее «Единая Россия» в Воронеже с треском проиграла Ленину.



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