США призвали Афганистан сосредоточиться на мирном урегулировании

25.02.2020, 21:30, Новости дня

Госдепартамент США прокомментировал объявление Независимой избирательной комиссии Афганистана от 18 февраля 2020 года о результатах выборов, состоявшихся 28 сентября 2019 года, в пользу президента Ашрафа Гани. В связи с возникшими вопросами по поводу избирательного процесса Госдепартамент рассчитывает, что вопросы будут решены в соответствии с конституционными и правовыми процедурами.

«Мы призываем новое правительство быть инклюзивным и отражать стремления всех афганских граждан, – заявили в ведомстве. – Лидеры страны и их сторонники должны гарантировать, что политические дебаты проводятся в спокойной манере, без применения или угроз насилия. Они также должны воздерживаться от дестабилизирующих действий, в том числе от попыток создания параллельных правительственных структур, не соответствующих конституции и правопорядку. Подобные действия ставят под сомнение суверенитет и единство страны, которые Соединенные Штаты решительно поддерживают».

«Афганский народ хочет мира, – подчеркивает Госдепартамент. – Настало время сосредоточиться не на избирательной политике, а на мерах, направленных на достижение долгосрочного мира, прекращение войны с Талибаном и поиск формулы политического урегулирования, которая сможет служить интересам всех граждан страны путем внутрафганских переговоров, которые, как мы рассчитываем, начнутся в марте. Мы призываем все стороны участвовать в процессе и поддерживать создание согласованной национальной рамочной структуры мира, которая позволит Исламской Республике Афганистан подготовиться к этим переговорам и руководить ими. Мы благодарим афганское правительство за решение отложить президентскую инаугурацию, чтобы дать афганцам достаточно времени на согласование этих вопросов».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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