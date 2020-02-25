В Сети появились сделанные на Урале снимки «неонового» полярного сияния

25.02.2020, 21:30, Разное

Ночью 22 февраля жители полуострова Ямал наблюдали достаточно редкое, но яркое и завораживающее явление – полярное, или северное, сияние. Чуть позже в Сети появились снимки «неонового» природного явления, сделанные несколькими фотографами на Урале.

Обнародованные фото вызвали массу восторженных комментариев интернет-пользователей, поражающихся красотой и необычностью природного явления. Полярное сияние можно наблюдать редко, но несколько дней назад «неоновые» реки раскрасили небо над Ямалом и эти моменты попали на камеры некоторых «охотников за сиянием», специально путешествующих в северные регионы РФ в попытке сделать невероятные и эксклюзивные кадры.

Полярное сияние возникает под действием нескольких факторов, редко «собирающихся» в нужную комбинацию. Данное явление можно наблюдать во время геомагнитных бурь или возмущений, когда на Солнце происходит выброс огромного количества частиц, впоследствии попадающих в атмосферу Земли и вступающих в реакцию с кислородом и азотом.