Автоновости: Новый BMW 4 Series заметили на зимних испытаниях

25.02.2020, 21:30, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW приступит к тестовым испытаниям обновленной версии BMW 4 Series.

Специалисты подчеркнули, что обнаруженный экземпляр автомобиля имеет мягкую крышу, благодаря чему вес кузова значительно снизится. Кроме того, новая модель имеет крупную решетку радиатора. Под капотом автомобиля расположился 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 156 л.с.

Кроме того, новая модель имеет 3-литровый бензиновый агрегат, который выдает 480 л.с. мощности. Уже к следующему году состоится выход новинки 4 Series в продажу на мировом рынке. Эксперты прогнозируют выход с задним и полным приводом. Производитель умышленно не раскрывает все достоинства новой модели до официальной презентации.



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