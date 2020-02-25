На продажу выставили очень редкое купе VLF Force 1

25.02.2020, 21:30, Новости дня

В Сети появились подробности о поступившем в продажу редком экземпляре купе VLF Force 1 V10.

Данный автомобиль выполнен несколько лет назад на базе популярной модели Dodge Viper. Под капотом купе установлен 8,4-литровый бензиновый двигатель, который выдает 755 л.с. мощности. Вместе с тем новинка получила 6-ступенчатую механическую трансмиссию. Также указано, что автомобиль поступит с автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км в час составляет 3 секунды, а предельная скорость купе на базе Dodge Viper имеет 350 км в час.

Известно также, что производителем выпущено всего 5 экземпляров данной модели, что придает купе еще большую цену и эксклюзивность. Владелец автомобиля не раскрывает на обозрение запрашиваемую цену за мощное купе.



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