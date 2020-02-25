Российские ученые разработали эффективное лекарство против гриппа

25.02.2020, 21:30, Разное

Российские исследователи из Томска и Бийска разработали эффективное лекарство против гриппа. Исследование показало, что препарат не уступает, и даже превосходит всемирно известный аналог «Тамифлю», рассказали сотрудники ТГУ.

По информации издания «ПолитЭксперт», на территории Китайской Народной Республики производят большое количество фармацевтических субстанций. По мнению проректора ТГУ Александра Ворожцова, в РФ можно изменить данную пропорцию благодаря созданию отечественных лекарств, эффективность которых должна превосходить показатель зарубежных препаратов.

В результате совместной работы российских исследователей, такое лекарство было действительно изобретено – сейчас уже готова лекарственная форма. Более того, новинка обладает соответствующим патентом, подытожил Ворожцов.